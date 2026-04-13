Arranca Mundial Social en González

González, Tamaulipas.– Abril 13 de 2026.- La Secretaria de Bienestar Social Silvia Casas González, junto al Presidente Municipal de González, Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, dio el saque inicial de inauguración del cuadrangular femenil de fútbol “González se Transforma”, en la cancha multideportiva “Urbano Vega Gallegos”, situada en la colonia Jardín de Estación Manuel.

En este marco deportivo, al hacer uso de la palabra, Casas González destacó la inversión de 53 millones de pesos que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya para la rehabilitación de canchas sintéticas de fútbol en los 43 municipios del estado, una misión emprendida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dentro del Mundial Social de la Copa del Mundo FIFA 2026.

Mencionó que una de las estrategias del Gobierno de la Transformación es el fomento del deporte y la activación física para el bienestar de las familias, así como la promoción de la convivencia comunitaria.

En la cancha multideportiva se dieron cita las integrantes de los equipos participantes de la categoría Sub-16, conformada por la Academia Correcaminos Villa Manuel, la Academia Correcaminos González, la Selección de Aldama y el equipo de la Escuela Secundaria “Niños Héroes”, quienes aprovecharon las excelentes condiciones en que se encuentran las canchas, gracias al mantenimiento y supervisión que realizan las autoridades municipales, así como al cuidado que les brindan las y los usuarios.

En este escenario en el que se celebró la justa deportiva, la secretaria de Bienestar reiteró el compromiso de seguir impulsando acciones, programas y proyectos que generen bienestar para las familias tamaulipecas.

“Nuestro gobernador impulsa un gobierno de bienestar para el presente y para las nuevas generaciones, lo que nos motiva a desempeñar nuestro trabajo al servicio de las personas, con un alto compromiso para la transformación, para generar espacios de crecimiento y desarrollo de toda la gente”, pronunció.

A este evento asistieron el Subsecretario de Bienestar Social, Samuel Badillo Amador; el Director del Instituto del Deporte, Manuel Alejandro Virués Lozano; la Directora Regional de Bienestar Social, Frysneth Quintero Rodríguez; así como delegados estatales en el Municipio de González.