Concluye Plan Marina “Operación Salvavidas Semana Santa 2026”, en Tamaulipas

La Secretaría de Marina, a través del Sector Naval la Pesca, en el marco de la implementación del Plan Marina, el cual tiene el objetivo de proporcionar seguridad y vigilancia, para resguardar la integridad de los vacacionistas nacionales e internacionales que visiten los principales destinos turísticos del país, informa que hoy finaliza la “Operación Salvavidas Semana Santa 2026” en el estado de Tamaulipas.

Dicha operación se llevó a cabo en el desempeño de las funciones como Guardia Costera en las playas de mayor afluencia turística del Municipio de Soto La Marina, así como en los centros turísticos que son áreas de responsabilidad de la Armada de México, en colaboración con personal de Protección Civil y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En esta temporada, se desplegaron 29 elementos navales, entre Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases, Marinería y personal civil; asimismo, 04 unidades terrestres, con las que se complementó el apoyo para la vigilancia y seguridad de las personas, con la misión principal de salvaguardar la vida humana en la mar.

Gracias a los esfuerzos de esta Institución No se registraron incidentes negativos de relevancia en las zonas bajo resguardo, lo que refleja la eficacia de la coordinación interinstitucional y el compromiso del personal Naval desplegado en playas, centros turísticos y áreas marítimas.

Para atención de emergencias en la mar, el Sector Naval La Pesca pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico: 834-141-52-19. Asimismo, la Secretaría de Marina comparte el siguiente número de contacto: 800 627 4621 (800 MARINA 1).

De esta manera, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, se mantiene trabajando con la misión de velar por la integridad de las personas y de salvaguardar la vida humana en la mar.