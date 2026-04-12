Vota por Tamaulipas en Lo Mejor de México 2026

-Haz que gane lo auténtico, Reserva de la Biósfera El Cielo, Jazz International Tampico Fest, Virgen de El Chorrito y Playa Barra del Tordo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 12 de 2026.- Tamaulipas está nominado en lo Mejor de México 2026, en cuatro categorías: Mejores tres Experiencias para Vivir en México Alguna Vez en la Vida, Reserva de la Biósfera El Cielo; Mejor Experiencia que Combina Naturaleza y Espiritualidad, La Virgen de El Chorrito; Mejor Festival Cultural Contemporáneo, Jazz International Tampico Fest y Mejor Playa por Descubrir, Barra del Tordo.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo de Tamaulipas señaló la importancia de participar en estos concursos que dan presencia, y muestran las bellezas de nuestro estado, de un estado que lo tiene todo: Tamaulipas.

Pueden participar ingresando al siguiente link https://lomejormexico.com/mejor-joya-oculta-por-descubrir/ donde hay 12 categorías para participar, de las cuales Tamaulipas está concursando en cuatro de ellas, hasta el día 20 de abril.

Lo mejor es que Tamaulipas atrae cada vez más los reflectores a nivel nacional e internacional, por su seguridad, infraestructura, conectividad y destinos turísticos de encanto, desde naturaleza hasta playas, deportes y mucho más, indicó el funcionario estatal.

Refirió que además, de la intensa promoción en ferias y mucho más, el estado se está posicionando como uno de los destinos más atractivos de México, fortaleciendo la campaña México está de Moda.

Con lo que Tamaulipas suena al tener dos nominaciones una de Pueblos Mágicos de Tula y Mier en Los Premios de Excelencias, organizados por el Grupo Excelencias y este segundo concurso con cuatro categorías nominadas a participar en “Lo Mejor de México”, son organizados por la revista especializada México Desconocido, esperamos su voto vía internet, concluyó.