Vota por Tula y Mier en los Premios Mágicos por Excelencias 2026

-La Secretaría de Turismo de Tamaulipas te invita a votar por la Cuera Tamaulipeca y el Proyecto Arquitectónico Integral Arroyo San Juan

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 11 de 2026.- Los Pueblos Mágicos de Tula y Mier colocan a Tamaulipas en lo más alto al ser nominados en los Premios Mágicos por Excelencias 2026, organizados por el Grupo Excelencias, refrendando así el liderazgo turístico y cultural del estado.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo en Tamaulipas señaló que, “Estos premios distinguen a los destinos, experiencias y proyectos que destacan por su calidad, innovación y gran contribución al turismo”.

En esta ocasión, los exhortamos a entrar al siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYQamzxKc0LXwfsy9ArrvwkZToGSWbZ5C279U3Xm5viO9ASQ/viewform?embedded=true%22

Ahí, tendrán las dos opciones para votar, la primera para Votar en la sección por tu Pueblo Mágico: CULTURA.

Y ahí votar por Tula – Estado de Tamaulipas (Declaración de Indicación Geográfica de la Cuera Tamaulipeca)

Mientras que, en la segunda opción es en la sección, Vota por tu Pueblo Mágico: PATRIMONIO Y ARQUITECTURA.

Vota por Mier – Estado de Tamaulipas (Proyecto Arquitectónico Integral: Arroyo San Juan, Puente Cultural hacia un Futuro Sustentable.

“No olviden ingresar su correo y guardar el voto para que sea válido, en esta edición 2026, la votación estará abierta hasta el próximo 14 de abril de 2026”, refirió.

Los Premios Mágicos por Excelencias, organizados por el Grupo Excelencias, son una de las plataformas más prestigiosas del mundo en turismo, gastronomía y cultura”, concluyó el titular de Turismo en Tamaulipas.