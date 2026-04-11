Supervisa titular de la SOP obras en el sur de Tamaulipas

Ciudad Madero, Tamaulipas.– Abril 10 de 2026.- El titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda Anaya, realizó un recorrido de supervisión para constatar los avances de diversas obras de salud y bienestar social en la región sur de Tamaulipas.

El funcionario estatal llevó a cabo una visita a las instalaciones del Nuevo Hospital Madero, con el objetivo de verificar el avance y las condiciones generales de la obra que vendrá a fortalecer la infraestructura hospitalaria en esta zona del estado. Durante el recorrido, el secretario revisó los distintos frentes de trabajo, en conjunto con la titular de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, y el coordinador estatal de IMSS-Bienestar, Marggid Rodríguez Avendaño.

Asimismo, Cepeda Anaya constató, en el municipio de Altamira, la rehabilitación de áreas verdes en las colonias Los Prados y Los Ríos, así como la construcción del parque Lazos del Bienestar, ubicado en el fraccionamiento Los Prados; además de la visita al tanque de regularización para abastecimiento de agua potable en la zona oriente y la primera etapa de ampliación en la Planta Potabilizadora Duport.

Concluyó la gira de supervisión revisando los trabajos para la reposición de la línea de agua potable con tubería de fibra de vidrio en la colonia Niños Héroes, así como la construcción de un colector en las colonias Tancol y La Paz, en el municipio de Tampico.

“Seguimos trabajando en pro de Tamaulipas y de su población, reafirmando el compromiso de garantizar condiciones adecuadas que contribuyan al bienestar de la ciudadanía”, expresó el servidor público.

Por último, dijo que estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno del Estado para fortalecer el tejido social y la infraestructura en salud, mediante la creación, rehabilitación y consolidación de espacios dignos, seguros y funcionales que mejoren la atención y la calidad de vida de las y los tamaulipecos.