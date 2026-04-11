Senadora Olga Sosa realiza donativos de insumos médicos a Hospitales de Tampico para apoyar al acceso a la salud pública.

Tampico.- Con el propósito de apoyar a las personas servidores públicas de los hospitales Carlos Canseco y Psiquiátrico, la senadora por Tamaulipas, Olga Sosa realizó la entrega de insumos médicos a los directores Dr.Joaquín Juárez Durán, y Dr. Alejandro Cruz Rosas

La senadora realizó un recorrido por ambos hospitales en los que constató las acciones que actualmente desarrollan para brindar un mejor servicio a los derechohabientes.

Uno de los aspectos que precisó la senadora es la iniciativa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo en el que dará inició el próximo 13 de abril, el registro de la Credencial del Servicio Universal de Salud, para personas adultas mayores de 85 años, cuyo propósito es hacer más eficiente los servicios de salud.

Cantidad que se entrega en Hospital Canseco:

2,000 guantes de latex; en 20 cajas de 100 piezas

1,000 cubrebocas KN95; en 20 paquetes de 50 piezas

350 unidades de desfinfectante de 500 ml, dividido en cajas de 25.

Cantidad de donación en el Hospital Psiquiátrico:

600 guantes de látex

300 cubrebocas KN95

150 unidades de desinfectante.