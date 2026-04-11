Sectur se suma a la colecta de juguetes del DIF Tamaulipas

-Con gran solidaridad, las mujeres y hombres de la Secretaría de Turismo aportaron los productos que serán entregados a la niñez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 10 de 2026.- Personal de la Secretaría de Turismo de Tamaulipas acudió este viernes a las oficinas centrales del DIF Tamaulipas, que dirige la doctora María de Villarreal, para entregar la donación de juguetes reunidos por el personal de la dependencia.

Desde pelotas, muñecas, cochecitos, juegos de destreza y triciclos, entre otros productos que no fomentan la violencia, fueron entregados a la noble institución que organiza la colecta DIFtón “Juguetes por Montón”.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, tras dialogar con Patricia Lara Ayala, directora general de la institución, exhortó a toda la sociedad a sumarse con generosidad a esta colecta.

“Cada contribución cuenta, porque detrás de cada producto hay un sueño y una sonrisa que estamos a punto de hacer realidad en las niñas y niños de nuestro estado”, señaló el funcionario estatal.

“No se trata solo de entregar regalos, se trata de llevar un mensaje claro: que nuestras niñas y niños no están solos; hay una noble institución y una sociedad entera que los quiere, los valora y desea verlos felices, hoy, mañana y siempre”, expresó.

Asimismo, invitó a continuar apoyando estas causas en favor de la niñez y los sectores vulnerables. Destacó que, junto al DIF Tamaulipas, la Secretaría de Turismo impulsa el turismo social con paquetes que incluyen alojamiento, transporte y alimentación, totalmente gratuitos, para que las y los beneficiarios conozcan más del estado.