POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Tamaulipas vive su mejor época en desarrollo urbano

Entre 20 y 30 días, puede arrancar el más importante proyecto de movilidad urbana que se haya realizado en Tamaulipas, y que consiste en la construcción de un segundo piso para la avenida Hidalgo de Tampico, el cual tendrá una extensión de 4.3 kilómetros, lo que vendrá a hacer más fluida la conexión entre los tres municipios que conforman la zona conurbada. Un punto donde confluyen los intereses y las tareas cotidianas de los habitantes, que pueden vivir en uno de estos municipios y trabajar o estudiar en otro.

La buena noticia fue confirmada por el gobernador Américo Villarreal Anaya durante su breve estancia en Altamira. Definitivamente se trata de un gran proyecto que conectará con mayor fluidez a Altamira, Madero y Tampico, beneficia a todos, lo mismo a quienes se desplazan en vehículos particulares que en el servicio público.

Las obras pueden arrancar a finales del presente abril, o a mediados de mayo. Una obra, que sin duda vendrá a mejorar la movilidad de la zona conurbada

Este segundo piso es parte de un proyecto integral de transporte y conectividad, en el que se contempla implementar un sistema de transporte rápido tipo BTR (Bus de Tránsito Rápido), asimismo conectarlo con carreteras estratégicas para la región. El gobernador Villarreal, abordado por la prensa del sur, explicó que el proyecto surgió con la apertura de la carretera Tula-Ocampo-Mante.

Ahora se buscan acuerdos con concesionarios del transporte público, para definir su integración al nuevo sistema. Definitivamente, Tamaulipas protagoniza una etapa de gran importancia para su desarrollo urbano.

LOS DIAS DE “CACHORRO” ESTÁN CONTADOS: VERÁSTEGUI. – Las desavenencias que hoy vive el Partido Acción Nacional en su interior, eran de esperarse, porque los que están, ya no pueden contar con la protección de su último ex gobernador, el cual por el momento no puede ni siquiera hacerse visible en este país. Y los que llegan, traen su proyecto y su gente, para escribir otra historia.

En esas condiciones, el diputado local y consejero estatal del PAN en Tamaulipas, Vicente Verástegui Ostos, habló fuerte y lanzó la advertencia, que los días de Luis René Cantú Galván al frente del partido, están contados, y le puso fecha: en 30 días máximo, “El Cachorro” y compañía, deben dejar la dirigencia estatal cumpliendo indicaciones del Comité Ejecutivo Nacional, porque la dirigencia estatal del partido debe de renovarse, es una indicación del CEN y de los comités municipales.

Verástegui fue más allá de difundir las instrucciones del partido, porque sostuvo que el “Cachorro” y su comité estatal en funciones, no ganan ni una elección en su colonia, de ahí que, él y su secretario general Francisco Garza de Coss, han llevado al partido a la situación en que ahora se encuentra. Y sentenció que en aproximadamente 30 días se estará resolviendo este tema, y será en el sentido en que lo están pidiendo los comités directivos municipales.

Consideró que la impugnación es una estrategia del equipo del Cachorro y Garza, es una estrategia para alargar aún más los tiempos para la emisión de la convocatoria, y de esta manera, llegar a un momento, en que ya no se puede hacer nada, pero, indicó que van a actuar para que esto no suceda.

Vicente Verástegui consideró, que el partido puede designar a un delegado en Tamaulipas, que agilice el proceso de expedición de la convocatoria y la organización de la elección.

TAMAULIPAS ES EJEMPLO: PRESIDENTA SHEINBAUM. – Este viernes en la “Conferencia del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo palabras de reconocimiento para lo que se realiza en Tamaulipas, como generador de soluciones reales, por los proyectos innovadores que se impulsan, y exaltó “las aportaciones de la investigación académica que se traduce en soluciones reales, que atienden los desafíos actuales del país”,

En ese sentido, reconoció lo que realizan el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, “son proyectos innovadores que vale la pena conocer”, precisó la doctora Sheinbaum.

“Realmente es muy bueno el trabajo que se ha estado haciendo en Tamaulipas. En algunos casos tenemos colaboración conjunta, en otros tienen que participar en las convocatorias, pero es muy importante el trabajo que se ha estado haciendo”, dijo la presidenta, y cuando estos elogios provienen de una voz científica adquiere mayor relevancia.

La titular del Ejecutivo Federal dejó constancia de la existencia de proyectos que han captado la atención a nivel nacional por su viabilidad y beneficio social, destacan cuatro: Entre ellos, la modernización de una aeronave de la UAT con tecnología de punta para el monitoreo integral del Golfo de México. El desarrollo de la tortilla de sorgo, con la que se busca una alternativa nutritiva para optimizar los recursos agrícolas del Estado; la exitosa implementación de una planta que convierte plásticos en combustible, un avance crucial para la economía circular. Y la tecnificación de la producción de carbón vegetal para dar valor agregado al trabajo de las comunidades rurales”.

Sin duda, le fue muy bien a Tamaulipas en esta “Conferencia del Pueblo” y pronto sabremos en que se traducirá esa aprobación.