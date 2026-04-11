Moderniza IDPET gestión jurídica con capacitación estatal sobre el Nuevo Modelo Penal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Abril 10 de 2026.- El Gobierno del Estado de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas (IDPET), concluyó una jornada intensiva de capacitación sobre la herramienta del Nuevo Modelo Penal para la captura de expedientes, con el propósito de fortalecer la calidad y eficiencia del servicio legal gratuito en la entidad.

Como parte de esta estrategia institucional, se desplegaron brigadas de profesionalización en las regiones Norte, Centro y Sur, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de defensoras, defensores y asesores jurídicos mediante el uso de herramientas tecnológicas de vanguardia, que permitan optimizar el seguimiento de los casos con mayor transparencia y eficacia.

La Directora General del IDPET, Roxana Guerrero Galván, subrayó que la capacitación continua del personal es fundamental para garantizar el acceso efectivo a la justicia: “En el IDPET no hay distancias cuando se trata de profesionalizar la justicia. Contar con un equipo actualizado en el uso de nuevas herramientas digitales es clave para asegurar la protección de los derechos de las y los tamaulipecos”.

Detalló que la jornada de capacitación se desarrolló de manera estratégica para cubrir la totalidad del territorio estatal. En la región Norte, participaron defensores y asesores jurídicos de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, fortaleciendo la atención en la zona fronteriza. En tanto, en las regiones Centro y Sur, el director de Defensorías Públicas, César Ávalos González, encabezó los trabajos en sedes como Tampico, El Mante y Ciudad Victoria, en representación de la Dirección General.

Por último, dijo que estas acciones impactaron directamente al personal jurídico de las distintas coordinaciones regionales, reafirmando el compromiso institucional de brindar una representación legal homogénea, eficiente y de alta calidad en cada distrito judicial.