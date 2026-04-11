Impulsa la UAT carrera de ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Tampico, Tam.- 11 de abril de 2026.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), ofrece la carrera de Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, con el propósito de formar profesionales especializados en las innovadoras tecnologías de la información que requieren los diferentes sectores productivos del estado y el país.

Este programa educativo se imparte en la Facultad de Ingeniería Tampico y forma parte de las nuevas carreras que se han creado en la UAT bajo la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado, para brindar más opciones de desarrollo profesional a los jóvenes de la zona sur de Tamaulipas.

El programa surge ante la creciente necesidad de contar con especialistas para el tratamiento de los datos. Busca formar expertos en las áreas de aprendizaje automático, dirección y consultoría de proyectos de ingeniería, así como optimización e inteligencia artificial.

Los egresados de esta carrera contarán con habilidades que les permitan el desarrollo e implementación de soluciones innovadoras destinadas a atender los retos de las organizaciones del sector público y privado.

Con esta nueva opción de educación superior, la UAT responde a las necesidades de las empresas de la región, que requieren de expertos para el manejo de grandes volúmenes de datos, así como para la generación de modelos inteligentes para la adecuada toma de decisiones organizacionales.

De acuerdo con la planeación para el lanzamiento de esta carrera, se detectó que existe un importante déficit de profesionales en este rubro, por lo que, los jóvenes que se preparen en la Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial tienen amplias oportunidades de éxito en el mercado laboral.

El registro de aspirantes está abierto a través de la página https://aspirantes.uat.edu.mx/, y para mayores informes los interesados pueden comunicarse al teléfono: (833) 241 2000, extensión 3337, y en forma directa al WhatsApp: 833 818 7626.