Por: Raúl Terrazas Barraza

Los REVOEs

Ya era demasiado y, sin que nadie pusiera freno al vuelo que traía el dueño de la Universidad del Norte de Tamaulipas, Francisco Chavira Martínez, con eso de ser Rector tanto local, en Nuevo Laredo, estatal en Tamaulipas, porque su negocio de educación superior funciona en varias ciudades de la entidad, nacional, porque ya andaba en la repartidera de Doctor Honoris Causa a quien le creyera, igual para Latinoamérica y solo le faltaba ir al resto del mundo con su cuento de honoris.

En virtud de ello, debió caerle con una cubeta de agua fría y con cubos de hielo, que la Secretaría de Educación de Tamaulipas le retirara el Reconocimiento de Validez Oficial, REVOE, a sus negocios establecidos en Nuevo Laredo, que es la sede, Altamira, Victoria y Reynosa, aunque, también otras siete instituciones que imparte carreras de licenciatura fueron sancionadas ya sea por el incumplimiento de requisitos administrativos o bien porque no reportaron matrícula en algunos semestres y falta de alumnos en varios semestres.

La determinación de la Secretaría de Educación que tiene a su cargo el Doctor Miguel Ángel Valdez García, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado del 18 de marzo pasado, aunque el dictamen sobre la medida impuesta por la SET a 445 instituciones de educación superior, fue presentado el cuatro de marzo.

El mismo órgano oficial de Comunicación del Gobierno de Tamaulipas, hace ver que, las y los alumnos que cusan hasta esta fecha sus carreras en las instituciona a las que les fue retirado el REVOE, podrán obtener su documentación, igual para aquello que egresaron antes de la publicación del Acuerdo, por tanto, pueden llevar a cabo el procedimiento para la titulación de manera normal.

Chavira Martínez y su chavirismo barato, seguro experimentó un golpe político en directo, porque hace apenas unas semanas después del reparto de muchos Doctorados Honoris Causa a diestra y siniestra, incluido el vecino país de México en el sur, Guatemala, anunció que lanzaría por enésima su proyecto político de ser Gobernador del Estado, en calidad de independiente y con una campaña muy anticipada para que la ciudadanía lo haga fuerte.

Desde luego, el retiro de los REVOEs a las instituciones no tiene nada de políticos, pese a que, hay comentarios en el sentido de que, la razón para sancionar a la Universidad con sede en Nuevo Laredo, no fueron explicada a detalle en la publicación del Periódico Oficial del Estado, pero, no toman en cuenta los comentarios realizados por el Doctor Valdez García, en el sentido de que, la medida es de carácter técnico, sobre todo, por incumplimientos.

Por otro lado, el cuento ese de que, con la cancelación de los reconocimientos el funcionario estatal busca favorecer la matrícula en la Universidad que durante algunos años él fungió como Rector en Ciudad Victoria y después le enviaron a la misma institución en la Ciudad de Chihuahua, es solo eso, un cuento, porque al menos en esta capital como en la del Estado norteño, La Salle tiene alta matrícula.

Los otros

La relación entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas que dirige el médico Dámaso Anaya Alvarado y el Gobierno del Doctor Américo Villarreal Anaya, basada en la transformación, el humanismo y preparar a los nuevos profesionistas de Tamaulipas para que sean más competitivos en los campos que les toque desarrollarse, escaló altos niveles en el país, por el reconocimiento que hizo la presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo a la alianza estratégica que permite aterriza la investigación académica en soluciones reales.

El alto nivel de escalamiento se alcanza desde el momento que la titular del Poder Ejecutivo, precisa que, Tamaulipas está consolidado como aliado de la soberanía nacional por los buenos resultados que aportan los proyectos de impacto social que desarrollan la UAT y el Gobierno del Estado.

Ella dijo que es muy bueno el trabajo que como equipo hacen el Gobernador Villarreal Anaya y el Rector Anaya Alvarado y citó proyectos de viabilidad nacional por su viabilidad y con beneficio social, la modernización de una aeronave de la UAT con tecnología de punta para el monitoreo integral del Golfo de México.

También el proyecto que ya está en ejecución con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Rural que maneja el ingeniero Antonio Varela Flores, producir tortilla de sorgo, como alternativa nutritiva para optimizar los recursos agrícolas.

Se refirió además a la exitosa resultado aportado con la planta que convierte plásticos en combustible y el otro proyectos que implica la tecnificación de la producción de carbón vegetal para dar valor agregado al trabajo de las comunidades rurales, desde el momento que Tamaulipas es una de las entidades del país en las que, el carbón permite mantener a las familias de al menos 10 municipios de la entidad.

Por demás está decir que el binomio Gobierno UAT en Tamaulipas se beneficia con el anuncio de la Presidenta para aumentar recursos a la ciencia y tecnología desde la Federación, a través de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, SECIHTI.