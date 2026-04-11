Por: Raúl Terrazas Barraza

Comisiones a revisión

La otra Comisión que depende de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la de Caza y Pesca Deportiva que tiene a su cargo el otro comisionado de SEDUMA, Luis Eduardo García Reyes, llevará a cabo un torneo en la Presa Pedro J. Méndez del Municipio de Hidalgo, con la idea de promocionar los destinos naturales que tiene la entidad y desde luego el desarrollo económico.

Esto de las dos Comisiones que tiene la SEDUMA a cargo ahora de Karl Becker Hernández, genera una serie de complicaciones, tanto administrativas como de ámbitos de competencia, porque la otra, denominada Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, CPBT manejada por Eduardo Rocha Orozco, ve todo el tema de gestionar áreas protegidas, zoológicos y la conservación de la flora y fauna estatal, bien podría llevar a cabo los torneos de caza y pesca deportivos.

Antes del sexenio incómodo de los tamaulipecos, el de los panistas, solo había una Comisión y por mucho tiempo estuvo a cargo del médico Alejandro Garza Peña, sin embargo, alguien hizo un berrinche porque le dejarían fuera de la jugada al crearse la Comisión de Parques y Biodiversidad, por tanto, debió de quedarse con otras funciones la de Caza y Pesca Deportiva.

Sería apropiado que las y los Diputados de la Legislatura 66, para hacer cosas más importantes que impacten de forma positiva en la población, deberían analizar los decretos o antecedentes legales de las dos Comisiones que tiene SEDUMA y determinar que se junten para que haya una sola, porque es doble gasto el que tiene que cubrirse con recursos estatales y peor aún, si se toma en cuenta que ambas son un barril sin fondo en cuanto a finanzas.

La Comisión de Desarrollo Sustentable que tienen a su cargo el Diputado José Abdo Schekaiban Ongay como presidente y la Diputada Yuriria Iturbe Vázquez como secretaria, la de Turismo que manejan la Diputada Mayra Benavides Villafranca y su compañera Elva Reyes González, así cómo, la de Desarrollo Rural a cargo de las Diputadas Silvia Chávez Garay y Marina Ramírez Andrade, deberían de tomar en serio el lío que se traen las dos Comisiones de la SEDUMA, para que revisen y las fusionen.

El punto es que, la Comisión de Caza y Pesca Deportiva, bien podría ser una subcomisión de la de Parques y Biodiversidad, sobre todo porque ya no es la era panista como para tener a dos personas en áreas muy parecidas y que, además son organismos tipo desconcentrados que tienen manejo autónomo, eso sí, solo una de ellas, en la que despacha Rocha Orozco es la que ingresa recursos para su patrimonio, debido a las entradas que se cobran en Museos, Parques y el Zoológico de Tamatán.

Por lo pronto, el responsable de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva, está al frente de la organización del torneo en la Presa Pedro José Méndez del Municipio de Hidalgo que se llevará a cabo el 25 de este mes, cuenta con premios muy atractivos en efectivo y el sorteo de una motocicleta.

De acuerdo con la versión del Alcalde de Hidalgo, Práxedis Guajardo Reyna, los habitantes están listos para recibir a más de dos mil personas amantes de la pesca deportiva y quienes generarán una derrama importante para los negocios.

Por ciento, es preciso mencionar que, durante la celebración de la Semana Santa, el municipio de Hidalgo también tuvo lo suyo en el desarrollo turístico, ya que, miles de personas acudieron a visitar a la Virgen de El Chorrito, sabedores de que, el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado que tiene a su cargo el Doctor Américo Villarreal Anaya, trabajaron de común acuerdo para la seguridad de los paseantes.

Los otros

En Reynosa no ven bien que ahora los fines de semana ande suelto por las colonias el Diputado Humberto Prieto Herrera, porque los ciudadanos de aquel, que es el municipio más grande de la entidad mantienen sus preferencias para que la próxima alcaldesa sea la Diputada Magaly Deándar Robinson, sin embargo, tanto ella como su compañero Legislador Marco Antonio Gallegos Galván, como que se han replegado para que su líder en el Congreso levante unos puntos en las preferencias ciudadanas.

La otra preocupación en cuánto a Reynosa y desde el Congreso del Estado es que, el Legislador Armando Zertuche Zuani, no quiere esperar más años para ser candidato a la presidencia municipal y le entrará a ala jugada en serio con el respaldo del Comité Nacional del Partido Regeneracionista al cual pertenece ahora.

Respecto a las y los alcaldes que traen proyecto político a corto y mediano plazo, en la medición más reciente realizada sobre la publicidad para los cargos a los que aspiran antes de concluir los que tienen, señalan que han invertido muchos recursos en redes sociales para que todo mundo los vea, tantos que se habla de más de doble o hasta el triple, al considerar que son los mejores tiempos para ganar preferencias ciudadanas.

Obvio, los recursos salen de los ayuntamientos, porque su promoción está basada en las acciones que llevan a cabo en el día a día, en especial aquellas que se refieren a obras públicas y apoyos sociales a las personas de las comunidades.

Desde luego, son gastos anticipados de campaña que no serán medidos ni tomados en cuenta, pero, les dejan beneficios de tipo político