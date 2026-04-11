Estructura Tamaulipas proyecto para elevar la producción de carne de calidad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Abril 11 de 2026.- El Secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, presidió una reunión de trabajo con el objetivo de estructurar el proyecto ejecutivo para la producción de carne de calidad en Tamaulipas, como parte de una estrategia integral para fortalecer al sector ganadero de la entidad.

En este encuentro se estableció una ruta de coordinación interinstitucional con el Gobierno Federal, Bancomext, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, con el propósito de consolidar acciones que impulsen la competitividad del sector pecuario.

Durante la reunión se destacó la importancia de aterrizar esquemas de créditos blandos dirigidos a productores del sector social, desarrolladores y engordadores, lo que permitirá fortalecer la cadena de valor de la carne en la entidad. Asimismo, se planteó la creación de una marca de carne tamaulipeca que facilite su comercialización y posicionamiento en mercados locales y nacionales.

Esta estrategia también busca mitigar los efectos derivados del cierre de la exportación de ganado en pie, mediante la agregación de valor a la producción local y el fortalecimiento del mercado interno.

El proyecto forma parte del Plan Nacional para Fortalecer la Producción de Carne de Tamaulipas, una estrategia integrada al Plan México, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario señaló que queda de manifiesto que, con este tipo de acciones en favor de las y los ganaderos, Tamaulipas se consolida como una entidad clave en la estrategia nacional para garantizar la seguridad alimentaria y elevar la competitividad del sector ganadero mexicano, promoviendo el desarrollo económico y social de las regiones productoras.

En la reunión participaron, Cuauhtémoc Amaya García, subsecretario de Fomento Pecuario y Forestal; Guadalupe de Grazcia Aguilar Sandoval, directora de Planeación y Eduardo Maraboto Martínez, director de Extensionismo Pecuario y Forestal.