Capacitan a personal de DEMA Reynosa en atención a menores en movilidad

-El objetivo es fortalecer sus capacidades en materia de salud y atención integral

Reynosa, Tamaulipas.- Abril 11 de 2026.- Personal del Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes en Reynosa participó en una jornada de capacitación enfocada en la atención de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad, con el objetivo de fortalecer sus capacidades en materia de salud y atención integral.

La actividad formó parte de la capacitación denominada “Guía de Atención para la Salud de Niñas, Niños y Adolescentes en Contexto de Movilidad”, convocada por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), y tuvo como sede las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN).

Este tipo de ejercicios buscan preparar al personal que labora en espacios vinculados al sistema de justicia para adolescentes, así como a quienes tienen contacto con población en movilidad, para que puedan brindar una atención adecuada, oportuna y con enfoque de derechos.

Durante la jornada, se abordaron herramientas para la detección de riesgos en la salud de menores en tránsito, así como protocolos de actuación que permiten ofrecer atención de primer contacto y canalizar a los casos que requieren intervención especializada.

El programa también pone énfasis en el desarrollo de habilidades para actuar de manera preventiva y garantizar un trato digno, alineado con el principio del interés superior de la niñez.

Con estas acciones, la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes en el Estado (DEMA) busca fortalecer la preparación del personal que atiende a adolescentes en conflicto con la ley o en situaciones de vulnerabilidad, ante el contexto de movilidad que se registra en distintas regiones del país.