Capacita SSPT a 19.º bloque del Curso de Medicina Táctica Policial

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Abril 11 de 2026- Conformado por 32 integrantes, entre ellos ocho mujeres, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) imparte la capacitación correspondiente al décimo noveno bloque del Curso de Medicina Táctica Policial.

Este bloque cuenta con integrantes pertenecientes a diferentes delegaciones regionales y coordinaciones municipales de la Guardia Estatal; así como elementos de la Guardia Estatal de Género; Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad; y Guardia Estatal de Apoyo Carretero, comisionados a diferentes Estaciones Seguras.

Asimismo, participa personal de las siguientes direcciones de la SSPT: Tránsito Estatal; Protección a Funcionarios e Instalaciones; Análisis e Inteligencia; Investigaciones y Policía Auxiliar.

“Es una capacitación que me va a servir demasiado en el campo, porque anteriormente no tenía el conocimiento sobre la aplicación correcta de una venda, el uso del torniquete o qué hacer en casos como algún accidente con la ciudadanía”, externó la policía “A” Danna Isabel Cruz Romero, quien forma parte de este bloque.

Destacó que, por la naturaleza del trabajo operativo, es importante que el personal de la Guardia Estatal cuente con estos conocimientos, por lo que reconoció el trabajo de la SSPT para proporcionar a las y los integrantes de esta corporación las herramientas necesarias para brindar una correcta atención prehospitalaria ante emergencias.