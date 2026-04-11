POR: HUMBERTO GUTIÉRREZ

GOBIERNO ESTATAL Y LA UAT SON VALORADOS POR CSP

* Es ejemplo nacional dijo la presidenta

* Nuevo Laredo, ejemplo estatal en transparencia

* Humberto Prieto le queda a deber a Américo

La columna vertebral de los temas seleccionados por AGENDA FRONTERIZA son los concernientes al desarrollo que tienen que ver con la economía del estado, de los municipios y nacional.

Por ser de gran contenido político, sin dejar atrás su principal que es de tecnología que impulse el crecimiento, le trascribo integro lo que dijo la Presidenta la mañana del viernes.

La presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO hizo un reconocimiento al desarrollo de proyectos de innovación tecnológica que impulsa el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, en algunos casos en conjunto con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y aseguró que vale mucho la pena conocer estas iniciativas por su viabilidad y contribución al desarrollo y bienestar social.

“Realmente es muy bueno el trabajo que se ha estado haciendo en Tamaulipas”, expresó durante la conferencia Mañanera del Pueblo este viernes, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

“En particular con Tamaulipas, tanto el gobernador Américo Villarreal, como la Universidad tienen muchos proyectos muy innovadores, que vale mucho la pena conocer”, agregó.

La presidenta CLAUDIA SHEINBAUM se refirió de manera particular a cuatro proyectos, como la modernización de una aeronave de la Universidad Autónoma de Tamaulipas con tecnología de punta para el monitoreo integral del Golfo de México, así como al desarrollo de una fábrica de combustible a partir de plásticos que ya es un hecho y ya está operando, además de las tortillas de sorgo para poder darle un uso distinto a este cultivo y que tuviera mayor valor agregado para los productores y la producción de carbón vegetal, que permite dar un valor agregado a los productos orgánicos.

“Por lo menos esos cuatro son los que conozco, pero siguen desarrollando innovación tecnológica. En algunos tenemos colaboración conjunta con la federación.

En otros, pues tienen que participar en las convocatorias de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), pero es muy importante el trabajo que se ha estado haciendo”, insistió.

En otro tema:

Una vez aprobada la reforma electoral que implicará la reducción de cabido a nueve municipios de Tamaulipas que provocará la disminución del gasto corriente en los municipios con mayores habitantes como lo pueden ser Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Rio Bravo, Ciudad Victoria, El Mante, Altamira, Tampico y Madero.

La reforma electoral aprobada establece un máximo de 15 regidores y un síndico.

Tamaulipas, en sus 43 municipios existen 505 integrantes de los cabildos municipales.

Tamaulipas no pasa a la historia por ser uno de los 17 estados que pasaron con tiempo a votación para hacer un cambio constitucional.

Una y otra vez HUMBERTO PRIETO diputado por morena líder del congreso local, le queda a deber al ejecutivo del estado, AMERICO VILLARREAL ANAYA, que Tamaulipas no aparezca como uno de los estados más solidarios de los deseos de la presidenta.

Es peor su negligencia porque tienen mayoría de diputados de morena.

En estos casos, cuando se trata de ser uno de los principales aliados de la presidenta, hay que ser, no importa cómo, de los primeros.

Se aleja de las pretensiones de ser alcalde.

En otro comentario.

Con lo que se pretende que el país, México tenga suficiencia energética en materia de gas es abrir al fracking al enorme potencial que tiene en la Cuenca de Burgos para la explotación del gas de lutitas.

El noreste del territorio de la antigua Nueva España que comprende los estados de Texas, Nuevo León y Tamaulipas poseen en su territorio uno de los campos más productivos del mundo.

La presidenta SHEIMBAUN una vez enterada de las concesiones otorgadas en lo oscurito por el PRIAN ya no ofrecían peligro para la explotación y al pasar el control al estado mexicano toma el acuerdo de que PEMEX se asocie con empresas privadas que tengan tecnología.

Uno de los factores que influyó es el de provocar que PEMEX no pierda la rectoría del estado y otro, tal vez más importante será el de reducir las importaciones que consume como país diariamente.

México consume todos los días, nueve mil millones de pies cúbicos de gas natural, de los que importa seis mil 800 millones de pies cúbicos.

El equivalente al 75%.

Tamaulipas es relevante en este caso, ayudará a la soberanía energética.

Sucedió en Nuevo Laredo cuando desde el Gobierno Municipal reporta un hecho inédito para los demás municipios que lo tomen como ejemplo estatal: un incremento significativo en la recaudación por concepto de estacionómetros, al registrar durante el mes de marzo ingresos por 335 mil pesos, lo que representa un aumento de entre el 80 y 85 por ciento respecto a la meta presupuestada.

AGENDA FRONTERIZA es una colaboración de temas relacionados con el desarrollo económico – político del estado de Tamaulipas y sus municipios. Se distribuye a través de la Agencia Información y Análisis Estadístico.

MI CORREO: humbertografico@yahoo.com.mx