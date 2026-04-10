Se ampliaron beneficios fiscales hasta el 31 de mayo: CP Guadalupe Conde Vázquez

Fueron ampliados los beneficios fiscales 2026 que se aplican en derechos vehiculares, por cuya razón se exhorta a los propietarios de unidades motrices a que los aprovechen en estén en regla con esas contribuciones.

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado a través de la Oficina Fiscal del Estado en esta población de Soto la Marina a cargo del CP Guadalupe Conde Vázquez da a conocer, que el plazo de los beneficios fiscales se amplía hasta el 31 de mayo del presente 2026 para ponerte al corriente.

Se aplica un 30% de descuento en derechos de control vehicular a los contribuyentes cumplidos que estén al corriente en su pago anual.

50% de condonación en recargos para modelos 2018-2025 que se pongan al corriente 2026.

La licencia de motociclista aplica un costo de solo $800 pesos y las placas y derechos vehiculares para motocicleta es de $870 pesos.

Asimismo se da a conocer que en el caso de los vehículos híbridos se condona el 50% en el pago de derechos y placas.