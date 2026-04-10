Locales

Se ampliaron beneficios fiscales hasta el 31 de mayo: CP Guadalupe Conde Vázquez

1 hora ago
1 minuto de lectura

Fueron ampliados los beneficios fiscales 2026 que se aplican en derechos vehiculares, por cuya razón se exhorta a los propietarios de unidades motrices a que los aprovechen en estén en regla con esas contribuciones.

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado a través de la Oficina Fiscal del Estado en esta población de Soto la Marina a cargo del CP Guadalupe Conde Vázquez da a conocer, que el plazo de los beneficios fiscales se amplía hasta el 31 de mayo del presente 2026 para ponerte al corriente.

Se aplica un 30% de descuento en derechos de control vehicular a los contribuyentes cumplidos que  estén al corriente en su pago anual.

50% de condonación en recargos para modelos 2018-2025 que se pongan al corriente 2026.

La licencia de motociclista aplica un costo de solo $800 pesos y las placas y derechos vehiculares para motocicleta es de $870 pesos.

Asimismo se da a conocer que en el caso de los vehículos híbridos se condona el 50% en el pago de derechos y placas.

1 hora ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Rindió protesta Angel Arellano González como dirigente de la CNC en Soto la Marina

50 min ago

Participó el pesqueño Liam Pérez Castillo en carrera atlética con causa en Altamira

2 semanas ago

Habrá jornada de atención a pacientes con desgaste de rodilla en el Hospital IMSS-Bienestar

2 semanas ago

Participaron alumnos del COBAT 16 en el Concurso Estatal de Cultura y Arte 2026 en Reynosa

2 semanas ago
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button