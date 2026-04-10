Rindió protesta Angel Arellano González como dirigente de la CNC en Soto la Marina

“Hagamos valer la grandeza del sector” afirmó

Tras rendir su protesta como dirigente municipal del Comité Municipal Campesino de la CNC en Soto la Marina, Angel Arellano González hizo un llamado a sus compañeros de sector “hagamos valer la grandeza del sector”, tras subrayar que sin campesinos no hay alimentos en las ciudades.

Fue el Presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Tamaulipas, Raúl García Vallejo quien le tomó la protesta estatutaria a Angel Arellano González, durante evento que se celebró el pasado martes 7 de abril, ante la presencia del Presidente del CDE del PRI, Bruno Alvarez y la Secretaria General, Juliana Rosario Garza Rincones, así como del dirigente del tricolor municipal, Juan Herrera Morales, el ex alcalde, Profr. Leonel Tavares de la Garza, así como el Delegado de la CNC para el proceso de elección, Angel Lara.

En su mensaje después de su toma de protesta, Angel Arellano González agradeció a sus compañeros de sector haberle otorgado la confianza para encabezar la dirigencia cenecista en Soto la Marina, comprometiéndose que al lado de la dirigencia estatal que encabeza Raúl García Vallejo, se sumará a las acciones que sean necesarias para que el campo se recupere del abandono en que lo tiene el gobierno federal y los convocó a “no dejar morir el sentimiento y orgullo de ser campesinos.

Asimismo, Angel Arellano González reconoció el apoyo de su familia para participar con decisión por la dirigencia cenecista local y destacó la trayectoria de su abuelo Joaquín González García, lo mismo como profesor, que como orgulloso miembro del sector campesino.

También huno mensajes por parte del dirigente de la CNC en Tamaulipas, Raúl García Vallejo, así como del dirigente estatal del PRI, Bruno Díaz, en tanto que la clausura de la los trabajos cenecistas estuvieron a cargo de la Secretaria del CDE del tricolor, Juliana Rosario Garza Rincones.