Refuerzan acciones en Matamoros para atender a trabajadores afectados en la frontera norte

Matamoros, Tamaulipas.– Abril 10 de 2026.- Con el objetivo de brindar atención y soluciones a la situación que enfrentan trabajadores en la frontera norte del estado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas llevó a cabo una reunión de trabajo en esta ciudad.

El encuentro fue encabezado por el Secretario del Trabajo, Luis Gerardo Illoldi Reyes, quien estuvo acompañado por el Alcalde de Matamoros, José Alberto Granados Fávila; la Directora General del Centro de Conciliación Laboral de Tamaulipas, Adriana Garza; así como por Juan Villafuerte Morales, Secretario General del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora de Matamoros.

Durante esta mesa de trabajo, se analizaron las problemáticas que afectan a las y los trabajadores, así como las acciones coordinadas que se han implementado para brindar atención integral, destacando la participación del Centro de Conciliación Laboral, instancia que ha ofrecido asesoría, seguimiento puntual y acompañamiento para garantizar que cada persona afectada reciba orientación oportuna.

Illoldi Reyes reiteró que el compromiso del Gobierno del Estado es firme, priorizando el bienestar de las familias trabajadoras mediante una atención cercana y con sentido humano.

Por último, dijo que estas acciones se desarrollan en el marco del Gobierno Humanista y de Transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya, enfocado en generar soluciones que brinden certeza, estabilidad y tranquilidad a la clase trabajadora de Tamaulipas.