Reconoce Sheinbaum innovación tecnológica de Tamaulipas impulsada por Américo Villarreal

Ciudad de México.- Abril 10 de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un reconocimiento al desarrollo de proyectos de innovación tecnológica que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, en algunos casos en conjunto con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y aseguró que vale mucho la pena conocer estas iniciativas por su viabilidad y contribución al desarrollo y bienestar social.

“Realmente es muy bueno el trabajo que se ha estado haciendo en Tamaulipas”, expresó durante la conferencia Mañanera del Pueblo este viernes, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

“En particular con Tamaulipas, tanto el gobernador Américo Villarreal, como la Universidad tienen muchos proyectos muy innovadores, que vale mucho la pena conocer”, agregó.

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió de manera particular a cuatro proyectos, como la modernización de una aeronave de la Universidad Autónoma de Tamaulipas con tecnología de punta para el monitoreo integral del Golfo de México, así como al desarrollo de una fábrica de combustible a partir de plásticos que ya es un hecho y ya está operando, además de las tortillas de sorgo para poder darle un uso distinto a este cultivo y que tuviera mayor valor agregado para los productores y la producción de carbón vegetal, que permite dar un valor agregado a los productos orgánicos.

“Por lo menos esos cuatro son los que conozco, pero siguen desarrollando innovación tecnológica. En algunos tenemos colaboración conjunta; en otros, pues tienen que participar en las convocatorias de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), pero es muy importante el trabajo que se ha estado haciendo”, insistió.