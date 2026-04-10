Realiza DIF Tamaulipas el Congreso de Integración Familiar y Educativa “Juntos Educamos Mejor”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 10 de 2026.- Con el propósito de fortalecer el desarrollo integral de la niñez y promover entornos familiares más sólidos, el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, llevó a cabo el Congreso de Integración Familiar y Educativa “Juntos Educamos Mejor”.

Con la participación de especialistas, docentes, personal de apoyo, así como madres y padres de familia, se generaron espacios de diálogo y aprendizaje enfocados en el desarrollo infantil, la educación socioemocional, la prevención, la salud, la inclusión y el acompañamiento familiar.

“Las niñas y los niños son prioridad en Tamaulipas; garantizar su bienestar y sus derechos es una tarea permanente que encabeza nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal. En el DIF estatal, a través de la Dirección de Fortalecimiento Familiar, impulsamos su sano desarrollo desde los primeros días de vida”, expresó Patricia Lara Ayala, Directora General del DIF Tamaulipas.

Durante su intervención, destacó que mediante el programa Atención a la Infancia se brinda protección, cuidado diario y atención integral a niñas y niños desde los 43 días de nacidos hasta los 11 años con 11 meses. Tan solo en el último año, alrededor de 6 mil menores fueron beneficiados en los Centros de Cuidado Diario Infantil (CECUDI) y guarderías, a través de acciones educativas y asistenciales.

El congreso incluyó conferencias magistrales, charlas, conversatorios, así como una feria de aprendizaje y un festival cultural, actividades que reunieron a cientos de familias, principalmente a quienes forman parte de los centros de atención a la infancia del DIF Estatal.

A través de estas acciones, se fortalece la capacitación tanto de docentes como de familias en temas fundamentales como el desarrollo infantil, la comunicación, la prevención, la inclusión y la salud, además de fomentar actividades lúdicas y recreativas que contribuyen a la formación de niñas y niños seguros, felices y con mayores oportunidades de desarrollo.

Con este tipo de iniciativas, los Mensajeros de Paz reafirman su compromiso con la niñez tamaulipeca, destacando la importancia de la primera infancia y promoviendo la corresponsabilidad familiar en la educación y formación de quienes representan el presente y el futuro de Tamaulipas.