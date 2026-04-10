Propone la Senadora Olga Sosa protocolo nacional contra trata de personas y delitos sexuales en hoteles.

Propuesta busca fortalecer el hospedaje para que opere bajo altos estándares de seguridad y prevención ante aumento de visitantes internacionales por el Mundial 2026

Ciudad de México, 9 de abril de 2026. — Con el objetivo de fortalecer la prevención de la trata de personas y los delitos sexuales, la senadora Olga Patricia Sosa Ruíz presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Turismo y establecer un Protocolo Nacional para hoteles en todo el país, alineando a México con estándares internacionales de protección frente a uno de los delitos más graves.

La propuesta plantea que los establecimientos de hospedaje implementen medidas de prevención, identificación y actuación ante posibles situaciones de riesgo, convirtiéndose en un primer punto de alerta para proteger a víctimas, sin sustituir a las autoridades de seguridad.

“No se trata de convertir a los hoteles en policías, sino de darles herramientas básicas

para actuar ante señales claras de riesgo y proteger la integridad de las personas, especialmente mujeres y niñas, niños y adolescentes”, señaló la senadora tamaulipeca, Olga Sosa.

La propuesta cobra relevancia en un momento clave para el país. México se consolida como potencia turística global, con 47.8 millones de visitantes internacionales en 2025 y cifras récord en el primer trimestre de 2026; en enero del presente año se recibió un total de 8.8 millones de visitantes internacionales y se espera el aumento de más turistas internacionales.

La proximidad del Mundial FIFA 2026, que atraerá millones de visitantes, plantea la necesidad de reforzar estándares de seguridad y protección en el sector.

La reforma propone incorporar estas obligaciones en la Ley General de Turismo, estableciendo como deber de los prestadores de servicios de hospedaje la implementación de protocolos orientados a la prevención, identificación y atención de posibles situaciones de trata de personas, delitos sexuales o cualquier forma de violencia.

La iniciativa contempla que la Secretaría de Turismo, en coordinación con autoridades de seguridad y procuración de justicia, emita lineamientos para su implementación y

Promueva programas de capacitación dirigidos al sector hotelero.

En la argumentación de la propuesta destaca la perspectiva constitucional, al respeto, la senadora Sosa Ruíz señala el interés de que todas “las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”

Con esta propuesta, México da un paso firme para consolidar un modelo de turismo responsable y seguro sobre todo para proteger a quienes históricamente han sido las principales víctimas de estos delitos: mujeres, niñas y adolescentes.