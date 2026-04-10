Playas tamaulipecas se consolidan como destinos competitivos en el Golfo de México

-Playa Miramar la más visitada del norte de México, entre las más de 60 opciones acuáticas que ofrece Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 10 de 2026.- La combinación de sol, playa, seguridad, conectividad, infraestructura, promoción y entretenimiento gratuito ha convertido a las costas tamaulipecas en una de las opciones más competitivas y atractivas del Golfo de México, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

“Hemos incrementado notablemente el número de visitantes y la derrama económica en la entidad, mientras impulsamos con fuerza el turismo comunitario para que los beneficios lleguen directamente a los habitantes locales”, señaló el funcionario estatal.

Dentro de la riqueza estatal de destinos acuáticos destacan más de 60 opciones, entre ríos, lagunas, presas y balnearios naturales que hacen las delicias de los visitantes locales, nacionales y extranjeros, tanto en Semana Santa como en vacaciones de verano.

Además, las playas tamaulipecas ofrecen un atractivo natural único, el arribo anual de las tortugas lora, que regresan a nuestras costas para desovar en un ancestral rito de perpetuación de la especie.

En Playa Miramar, contamos con vehículos y sillas anfibias que permiten a las personas con alguna limitación motriz disfrutar del agua y la playa de manera segura y cómoda, refirió el funcionario estatal.

“Por medio del Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA) se realizan recorridos de supervisión en playas, se brinda información y asistencia a los turistas, como parte de la estrategia del gobernador, Américo Villarreal Anaya, principal promotor del turismo”, concluyó.