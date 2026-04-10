Gradúa CRETAM a doctores en políticas educativas en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Abril 10 de 2026.- El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRETAM) realizó la graduación de la sexta generación del Doctorado en Políticas Educativas (DPE), así como la entrega de títulos de posgrado a egresadas y egresados que concluyeron este programa de formación.

Gladys Teresa Valdez González, Rectora del CRETAM, expresó que la ceremonia simbolizó años de preparación, rigor académico y compromiso con la transformación educativa, al tiempo que reconoció el esfuerzo de las y los graduados, así como el acompañamiento de sus familias, docentes, asesores y autoridades.

Subrayó que Tamaulipas requiere profesionales capaces de analizar, proponer e incidir en la construcción de políticas educativas más justas, incluyentes y eficaces, por lo que felicitó a quienes recibieron su grado doctoral que los certifica como agentes clave para el fortalecimiento del sistema educativo y el desarrollo de la entidad.

Durante la ceremonia, se hizo entrega de títulos a 18 egresadas y egresados que cumplieron con los requisitos establecidos para la obtención del grado de Doctorado en Políticas Educativas, además de la entrega de constancias a 14 integrantes de la sexta generación, quienes concluyeron formalmente sus estudios de este posgrado.

Mediante un mensaje en video, Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación y padrino de generación, reconoció el esfuerzo, la disciplina y la convicción de quienes culminaron esta etapa académica, destacando que un doctorado representa no solo la obtención de un grado académico, sino la demostración de que el conocimiento, la constancia y el compromiso pueden transformar la educación y la sociedad.

Por su parte, Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, refrendó el respaldo institucional a la formación de alto nivel y al fortalecimiento de la investigación educativa como pilares para la transformación del sistema educativo en Tamaulipas, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya y de Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación.

De esta manera, el CRETAM reafirma su compromiso con la formación de especialistas e investigadores de alto nivel, capaces de generar propuestas innovadoras y contribuir, desde la academia y el servicio público, a una educación con mayor equidad, calidad y sentido humanista.