Fortalecen estrategias laborales en un encuentro con sector maquilador de Matamoros

Matamoros, Tamaulipas.– Abril 10 de 2026.- Con el objetivo de impulsar mejores condiciones laborales y fortalecer la coordinación con el sector productivo, se llevó a cabo una reunión de Recursos Humanos de la Asociación de Maquiladoras INDEX Matamoros, donde se analizaron acciones enfocadas en el bienestar de las y los trabajadores.

En este encuentro participó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, acompañado de la directora general del Centro de Conciliación Laboral de Tamaulipas, Adriana Garza Reyna, y del subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Emmanuel Reséndez Gómez, quienes destacaron la importancia de mantener un diálogo permanente con la industria maquiladora, considerada un pilar clave en la economía regional y en la generación de empleo.

Durante la reunión se reconoció el compromiso de las empresas afiliadas a INDEX por fortalecer entornos laborales más justos y competitivos, además de avanzar en la implementación de estrategias que favorezcan el desarrollo integral de su personal.

Asimismo, se reiteró la disposición de continuar trabajando de manera coordinada para consolidar políticas laborales que impulsen la productividad y el bienestar de las familias tamaulipecas, como lo ha indicado el gobernador Américo Villarreal Anaya.