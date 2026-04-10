Fortalece la UPRR formación integral de sus estudiantes con visita a exposición artística

Miguel Alemán, Tamaulipas.– Abril 10 de 2026.- Estudiantes del taller de artes de la Universidad Politécnica de la Región Ribereña (UPRR) asistieron a la exposición “Rúbrica en el Tiempo: 1981–1991–2026”, del artista Juan Gilberto García González, una muestra que reúne distintas etapas de su trayectoria y refleja su evolución creativa a lo largo de más de cuatro décadas.

Héctor Diez Rodríguez, rector de la universidad, comentó que durante la visita las y los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer y apreciar las obras que integran la exposición, en las que el autor comparte una profunda reflexión sobre el paso del tiempo, la inspiración en la naturaleza y el proceso creativo que ha marcado su vida artística, plasmando en cada pieza ideas, emociones y experiencias significativas.

Indicó que la actividad permitió a las y los participantes acercarse de manera directa al arte y al pensamiento del autor, fomentando la apreciación estética, el análisis crítico de las obras y el diálogo en torno a la expresión artística, elementos fundamentales para su desarrollo académico y personal.

Destacó la relevancia de impulsar este tipo de experiencias extracurriculares en las y los universitarios. “El contacto con el arte y la cultura enriquece la formación integral de las y los estudiantes, fortaleciendo su creatividad y su visión del entorno”, enfatizó.

Reconoció la participación de las y los estudiantes del taller de artes, así como el esfuerzo de quienes hacen posible este tipo de actividades que contribuyen al fortalecimiento de la formación cultural dentro de la institución.

Agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya y al secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, por su respaldo a las acciones que promueven el desarrollo cultural y educativo de la universidad, y reafirmó el compromiso de la institución de continuar generando espacios que impulsen el desarrollo artístico, cultural y creativo de su comunidad universitaria.