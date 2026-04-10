EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues ANGEL ARELLANO GONZALEZ asumió la dirigencia local de la CNC durante emotiva ceremonia desarrollada el pasado martes a medio día en esta cabecera municipal…El evento recibió la importancia debida pues asistieron los dirigentes estatales de la CNC como del PRI estatal RAUL GARCIA VALLEJO y BRUNO DIAZ LARA respectivamente…Esto nos habla del buen ambiente de ÁNGEL ARELLANO en las altas esferas del estado y que tienen relación con el tricolor y la dirigencia campesina…Por ahí pasaron lista de presentes los ex dirigentes campesinos JOAQUIN GONZÁLEZ GARCIA y RODRIGO MANZANO ALCOCER y de relevancia la asistencia del ex alcalde LEONEL TAVARES DE LA GARZA…De igual manera pude saludar al ex regidor morenista HUGO ARELLANO y a DIEGO MEZA entre otros a los que les gusta la grilla campesina…Se ofreció una tamaliza y la música norteña no podía faltar…Creo que fue un evento muy aceptable por lo que el joven ANGEL ARELLANO al parecer ha iniciado con el pie derecho su gestión como líder del sector cenecista marsoteño…Dejó el cargo el buen amigo MARIO ALBERTO CRUZ OCHOA quien se aventó algunos años en la dirigencia y quien siempre trató de hacer bien las cosas con lo poco que tuvo a su alcance y es que no es un secreto que esta organización pasa por momentos complicados en cuanto a recursos económicos se refiere…En otro orden de ideas mucha actividad es la que tuvieron los miembros del SINAREM (Sistema Nacional de Rescate y Emergencia) de Soto la Marina y es que fueron muchas las acciones de apoyo a casi media centena de automovilistas durante la pasada semana santa 2026…JOSE ANGEL ULLOA y DANIEL RENTERIA en su calidad de director estatal y jefe operativo en el estado encabezaron estas importantes acciones en beneficio de cientos de familias que en su mayor parte se dirigían a La Pesca entre otros lugares de importancia turística de nuestro municipio…Por cierto el operativo de Semana Santa fue todo un éxito y es que encabezado por la alcaldesa GLYNNIS los diferentes órdenes de gobierno tanto de apoyo como de auxilio trabajaron de una excelente manera en la unión de esfuerzos en este que es el periodo vacacional más importante del año…En otro orden de ideas los panistas de Soto la Marina en voz de su comité local se han pronunciado en cuanto a que el relevo en el liderazgo estatal se dé mediante el voto directo de la militancia y no solamente por medio del sufragio de los consejeros…En días pasados se reunieron los integrantes del comité municipal encabezados por el presidente AUDELJO URBINA CONDE y la secretaria general ARELY ACOSTA con sus demás compañeros en donde se tomó el acuerdo de pedirle al comité estatal que se abra el proceso a los militantes que son el alma del partido…Creo que en el comité panista marsoteño para nada andan mal con tal petición si se toma en cuenta que la militancia o sea las bases son quienes desarrollan el trabajo en territorio y casa por casa…Creo que sin demeritar la importancia de los consejeros realmente los miembros activos son los que salen a territorio en las campañas por lo que mínimo tienen derecho a votar por los candidatos o las candidatas a dirigir su partido aquí en Tamaulipas…Ojalá que se mejore mi buen amigo JORGE CARDENAS CARMONA quien ha estado un poco delicado en su estado de salud…Él se desempeña en el área de servicios públicos del Ayuntamiento de Soto la Marina…Animo mi GEORGE!…Les comenté líneas arriba que el ex alcalde LEONEL TAVARES DE LA GARZA estuvo en el relevo de la dirigencia municipal de la CNC…A su entrada lo recibió y lo condujo hasta su lugar el Prof. JOAQUIN GONZÁLEZ GARCÍA con todo el respeto y afecto del mundo…Es el Prof. TAVARES nuestra última leyenda viviente de la política marsoteña que nos queda…Nadie absolutamente a estas alturas se le puede equiparar en cuanto a su trayectoria y en lo referente a su legado dentro del tema electoral municipal…En ninguno de los grupos o equipos políticos de la actualidad podemos mencionar a alguien más que siquiera se le acerque un poco a este enorme y portentoso político…Lo saludé un día antes de este evento cenecista afuera del BANORTE y la verdad es que es imposible no emocionarme con tan maravillosa amistad que en su persona me depositó mi viejo FERNANDO INFANTE RIOS…Me expresó en corto unas hermosas palabras que la verdad es que me quebraron de la emoción y que solamente las compartí con mi compañera GLADYS pues son para mí un enorme tesoro…Enorme mi gran amigo el Prof. LEONEL TAVARES DE LA GARZA!…En otro orden de ideas este próximo lunes se reincorporan a sus clases miles de estudiantes de los diferentes niveles de escuelas de nuestro municipio de acuerdo a lo que da a conocer el titular del CREDE local CLAUDIO REYNA GARCÍA…De igual manera es cierto que en el Restaurant “Tampico” de Don RENE GONZÁLEZ JUÁREZ se elevaron de manera importante sus ventas en la reciente Semana Santa 2026…El turismo en sus diferentes modalidades genera en desarrollo económico para Soto la Marina y la realidad es que tener nuestro pedazo de playa en la Pesca es toda una bendición y es que no somos tantos los municipios en nuestro país que podemos presumir de contar con un litoral tan grande de mar y playas como la Pesca y Tepehuajes….Dos playas en un mismo municipio…Es para presumir!…Gracias a la gestión de GLYNNIS el Gimnasio Municipal va a quedar de primer nivel en un corto tiempo más…El Secretario de Obras Públicas PEDRO CEPEDA ha sido un gran aliado de la alcaldesa marsoteña ante el gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA en esta y muchas otras obras más que se han realizado en este año y medio que tiene de fungir como presidenta municipal…Hablando de GLYNNIS no pocos se preguntan sobre su futuro político cercano…Pero creo que esa respuesta se encuentra en manos del gobernador AMERICO quien en los hechos y en la práctica es quien tiene en sus manos los hilos del poder político en Tamaulipas y por lo tanto es quien decidirá en su momento a este respecto…Lo que en ese sentido se diga en Soto la Marina son solamente buenos o malos deseos según sea el caso de quienes viertan algunos comentarios…Todo a su tiempo…Lo al menos visible, es el excelente trato que en lo personal recibe por parte del gobernador la joven presidenta municipal marsoteña…Otros nombres que con mayor o menor intensidad se escuchan en los mentideros y mesas de café por parte de supuestos ideólogos de la grilla local son los de JORGE LUIS GUAJARDO REYES, así como de JOSE PECERO y de ALFREDO VARGAS que según los enterados les interesa hacerse en su momento del boleto local de MORENA…Así se dice…Por cierto de GUAJARDO se escucha que no pocos priistas y ex priistas así como miembros de nuestra comunidad, lo ven con buenos ojos en cuanto a su interés de ir por la candidatura guinda a la presidencia municipal…Lo que es cierto y lo vuelvo a repetir en lo referente a las candidaturas de MORENA a las alcaldías y las diputaciones será el gobernador quien les dé el visto bueno a tan importantes decisiones…Pues el Dr. GABRIEL DE LA GARZA dejó el cargo de Subsecretario que tenía en la Secretaria de Salud del Estado…No sería sorpresa si por ahí lo vemos después en alguna responsabilidad pública y es que es un funcionario que da buenos resultados en el ejercicio de las responsabilidades que ha tenido a lo largo de los años…Su salida creo se debe más a la lógica de que cuando llega un nuevo secretario o secretaria como en este caso del sector salud los nuevos jefes llegan con su gente de confianza…Normal que se de este tipo de cambios o de movimientos…En la pasada era priista el Dr. GABRIEL DE LA GARZA fue presidente municipal de su natal San Fernando, así como diputado local…Nada de extrañar su pasado pues el organigrama estatal de los actuales tiempos está integrado con funcionarios de ese pasado priista…Empezando con el gobernador quien fue alto funcionario de salud en sexenios del PRI y su papá el Ing. AMERICO fue gobernador en tiempos de MIGUEL DE LA MADRID…Es cuanto nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…