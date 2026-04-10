Consolida SET áreas estratégicas con nuevos responsables en OPD y nivel superior

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 10 de 2026.- Con el propósito de fortalecer la coordinación y operación de las áreas estratégicas del sector educativo, Arturo García Valdez y Luis Manuel Salazar García asumieron la titularidad de la coordinación de Organismos Públicos Descentralizados (OPD) y de la Dirección de Educación Superior, respectivamente.

Conforme a lo establecido en los artículos 91, primer párrafo, fracción IX, y 95, dichos nombramientos fueron designados por el gobernador Américo Villarreal Anaya, adscritos a la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET).

En representación del Ejecutivo estatal, Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, entregó dichos nombramientos a ambos funcionarios públicos, exhortándolos a brindar su máximo esfuerzo en las nuevas responsabilidades.

Señaló que, con el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya y bajo la responsabilidad de Miguel Ángel Valdez García, la SET continuará trabajando en la consolidación de una educación con mayor organización, calidad y visión de futuro para las y los estudiantes tamaulipecos.

Refrendó el compromiso de quienes conforman esta dependencia en fortalecer la coordinación y operación de las áreas estratégicas del sector educativo, impulsando una gestión más eficiente en beneficio de las instituciones públicas descentralizadas del nivel medio superior y superior.