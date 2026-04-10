Campo tamaulipeco se fortalece con apoyos directos a productores

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Abril 10 de 2026.- Con el propósito de fortalecer el desarrollo del sector primario y mejorar las condiciones de vida de las familias rurales, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura llevó a cabo la entrega de apoyos correspondientes al Programa U043, a un total de 200 productores de los municipios de Bustamante, Casas, Güémez, Hidalgo, Jaumave, Miquihuana, Tula, Palmillas y Victoria.

El titular de la dependencia, Antonio Varela Flores, destacó que la entrega de implementos agropecuarios refleja el compromiso firme del Gobierno del Estado con el bienestar y el desarrollo de las comunidades rurales. “El objetivo es facilitar el acceso a apoyos gubernamentales a las familias del sector rural. Nadie debe quedarse atrás; ese es el principio que guía nuestro trabajo”, señaló.

Durante el evento, se otorgaron apoyos de carácter social que responden a las necesidades reales de las y los productores, contribuyendo a mejorar la productividad, optimizar las labores del campo y generar bienestar en los hogares.

Entre los apoyos entregados se encuentran: molino de nixtamal, molino forrajero, rollos de alambre de púas, malla ciclónica, kit de herramientas y aspersora con motor a gasolina.

El secretario subrayó que estos implementos no solo representan herramientas de trabajo, sino oportunidades para impulsar el crecimiento del sector rural y fortalecer la economía de las familias beneficiadas. Asimismo, hizo un exhorto a continuar trabajando de manera conjunta.

“Sigamos transformando juntos, con la convicción de que cuando apoyamos al campo con voluntad y trabajo, se cosecha futuro. Este gobierno seguirá trabajando de la mano con ustedes, escuchando, acompañando y construyendo soluciones que realmente impacten en su vida diaria”.

En el evento estuvieron presentes Eliseo Camacho Nieto, subsecretario de Agricultura; Cuauhtémoc Amaya García, subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal; Jorge de Jesús Montagner Mendoza, subsecretario de Pesca y Acuacultura; Xyhommara Tggy Cervantes Peña, jefa del Departamento de Atención Ciudadana; así como representantes de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, además de productores beneficiados.