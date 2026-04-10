Apoyó Grupo SINAREM a turistas en Semana Santa 2026

Muy activo anduvo el grupo SINAREM (Sistema Nacional de Rescate y Emergencias) de Soto la Marina, en la pasada temporada vacacional de Semana Santa 2026, cumpliendo de manera excelente con el propósito de su función, ya que sumaron un importante número de acciones en apoyo a turistas que tuvieron fallas con sus vehículos, mientras circulaban por la red carretera de este municipio.

José Ángel Ulloa Rentería y Noé Hernández Aguilar, en su calidad de Coordinador Estatal y Director Delegacional respectivamente, dan a conocer lo anterior y resaltaron que durante la semana mayor apoyaron con más de 20 arrastres de unidades automotrices a talleres de transmisiones y mecánicos de la zona urbana de Soto La Marina, en tanto que a otra importante cantidad se les apoyó con suministro de agua y cambios de llantas entre otras acciones.

Cabe mencionar que el módulo del Sistema Nacional de Emergencia estuvo instalado en el entronque de la carretera Nacional-Ciudad Victoria, de donde se movilizaba a donde fuera necesario para atender las emergencias de turistas con sus vehículos principalmente.