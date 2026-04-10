Actualización de extensionistas, clave para detección temprana de la plaga

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 10 de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura continúa impartiendo cursos de actualización y capacitación dirigidos a extensionistas de las zonas norte y centro del estado, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y control del gusano barrenador.

El subsecretario de Fomento Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, destacó que los extensionistas representan la primera línea de defensa y el contacto directo con los productores, por lo que reconoció y felicitó el trabajo que realizan en territorio.

Subrayó la importancia de su capacitación constante para saber cómo actuar ante la detección de casos, priorizando la identificación temprana de la plaga.

Asimismo, se agradeció la participación de los extensionistas y se reiteró la necesidad de continuar reforzando las medidas preventivas, ya que aún persisten casos derivados principalmente del desconocimiento de la población.

Como parte de las acciones impulsadas por el secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, se informó que se llevan a cabo liberaciones diarias de mosca estéril en todo el estado.

Esta estrategia, reconocida por instancias federales, ha contribuido de manera

significativa a contener el avance de la plaga en Tamaulipas. Asimismo, se realizó la entrega de kits colectores a los extensionistas, con el objetivo de facilitar la toma de muestras ante la detección de gusaneras y asegurar su seguimiento oportuno.

Por su parte, Óscar Escobar Castillo, médico veterinario de CPA, señaló que el control actual del gusano barrenador en el estado es aceptable gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobiernos; no obstante, enfatizó la necesidad de redoblar esfuerzos para lograr su erradicación.

Indicó que estas capacitaciones buscan informar sobre las estrategias implementadas y fortalecer la participación de los extensionistas en la atención del problema.

Añadió que, aunque los casos se han mantenido o registrado un ligero incremento, se espera una disminución progresiva con el reforzamiento de acciones, especialmente en la zona sur del estado, en la región de la Huasteca (Mante y Tula), donde se concentra la mayor incidencia.

En su intervención, el Director de Ganadería, Óscar Barrón López, destacó la colaboración interinstitucional para capacitar a médicos extensionistas, enfocándose en la atención oportuna de heridas y casos clínicos para prevenir el desarrollo de miasis.

Finalmente, se informó que se mantienen acciones permanentes de control de movilización y atención inmediata en todas las especies, lo que ha permitido mantener los índices bajo control.

Sin embargo, se advirtió que las condiciones climáticas favorecen la reproducción de la mosca del gusano barrenador, por lo que es indispensable no bajar la guardia y continuar con las medidas preventivas.

Durante la reunión se contó con la participación de Eduardo Maraboto Martínez, director de Extensionismo Pecuario y Forestal, además de la asistencia de 20 médicos extensionistas.