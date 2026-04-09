Supervisa Américo Villarreal proyectos productivos y deportivos en el sur de Tamaulipas

-En gira de trabajo, el gobernador visitó las salineras y también dio la bienvenida al nuevo obispo de la Diócesis de Tampico

Altamira, Tamaulipas.- Abril 09 de 2026.- El gobernador Américo Villarreal Anaya realizó una gira de trabajo en el sur del estado, en donde presidió la Mesa de Seguridad en Ciudad Madero y, después, en Altamira, visitó a las y los productores de sal en la Congregación Lomas del Real e inauguró el campo deportivo y recreativo El Chocolate.

Luego de sostener una reunión privada para dar la bienvenida al nuevo Obispo de la Diócesis de Tampico, monseñor Margarito Salazar Cárdenas, y de encabezar la Mesa de Paz en las instalaciones de la Primera Zona Naval, en Madero, en la que participaron las y los integrantes de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia Zona Sur, el gobernador visitó la salinera ubicada en los terrenos de Puerto Industrial de Altamira.

En este sitio, Américo Villarreal se convirtió en el primer gobernador en varias décadas en visitar la salinera, en donde reconoció el esfuerzo y todo el trabajo que realizan 25 cooperativistas que mantienen viva una tradición milenaria y, además de garantizar la entrega de maquinaria, dio indicaciones para alentar su desarrollo económico e incorporar su producto a la marca Hecho en Tamaulipas.

“Estamos hoy aquí participando e interiorizándonos de esta problemática para que, desde el Gobierno del Estado, podamos facilitar y que contribuyamos también con bienestar a tantas familias que dependen de esta actividad. Cuenten con nosotros”, expresó.

Luego de escuchar una amplia exposición de parte de productores de sal, el gobernador dio indicaciones al Secretario de Desarrollo Energético, Walter Ángel Jiménez, para encontrar nuevos mecanismos de comercialización, dar valor agregado al producto, ampliar sus mercados y acompañar a las y los productores a exposiciones, siguiendo el modelo de la cadena productiva del carbón vegetal y la marca Hecho en Tamaulipas.

En este recorrido, el alcalde Armando Martínez expuso el avance de la primera etapa de la lavadora de sal, en la que se han invertido 2.8 millones de pesos, que permitirá incrementar la producción y generar mayor desarrollo y bienestar para los cooperativistas de la región.

Como parte de sus actividades, el mandatario tamaulipeco llegó a la Colonia Alejandro Briones, sector El Chocolate, en donde inauguró un campo deportivo como parte del Mundialito Social, con motivo de la Copa Mundial de la FIFA.

Luego de agradecer todas las muestras de cariño y aprecio de cientos de altamirenses, el gobernador destacó las inversiones para mejorar las instalaciones deportivas y dignificar estos espacios a fin de contribuir a reconstruir nuestro tejido social.

“Tenemos que seguir trabajando para tener una mejor oportunidad y un desarrollo social justo, en paz y con mejores oportunidades para todos, y este es un ejemplo de ello con este mundial social, con la recuperación de nuestros espacios públicos”, dijo.

Ante la presencia de destacados deportistas que han conquistado eventos nacionales e internacionales, el alcalde Armando Martínez agradeció al gobernador por la inversión en infraestructura para este municipio por 500 millones de pesos desde el inicio de su administración y, además, refirió que suman más de 229 millones de pesos en instalaciones deportivas.

“Las políticas públicas, señor gobernador, que usted impulsa en Tamaulipas, el municipio de Altamira las adopta como suyas y le dan la respuesta inmediata para que Altamira viva siempre mejor. Gracias nuevamente por todo lo que hace por nuestro municipio”, expresó.

En el evento, la señora María del Socorro Ruiz Zamorano expresó su agradecimiento por esta obra y recordó también el apoyo que en su momento brindó el entonces gobernador Américo Villarreal Guerra a este sector de Altamira.

En esta gira acompañaron al gobernador: el Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; la Presidenta Municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya y el Presidente Municipal de Madero, Erasmo González Robledo.