Realiza Secretario General de Gobierno recorrido de supervisión en la Oficialía Primera del Registro Civil de Ciudad Madero

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Abril 09 de 2026.- Con el objetivo de garantizar que los servicios públicos se otorguen con eficacia y prontitud, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, realizó una visita a la Oficialía Primera del Registro Civil en Ciudad Madero, donde saludó al personal y a las y los ciudadanos que acudieron a realizar sus trámites.

Durante su recorrido, Villegas González enfatizó la importancia de mantener un contacto directo con la ciudadanía, lo que permite supervisar de primera mano la calidad y eficiencia en la atención. Asimismo, escuchó las sugerencias y comentarios de las y los usuarios, fortaleciendo la retroalimentación que contribuye a mejorar los servicios públicos.

Indicó que estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, de ofrecer una administración cercana, transparente y eficiente. La supervisión constante y la atención directa forman parte de una estrategia integral para garantizar que los trámites y servicios lleguen de manera oportuna y con calidad a todas las familias tamaulipecas.

El secretario general de Gobierno reiteró que estas visitas forman parte de un esfuerzo continuo por reforzar la profesionalización del personal, optimizar los procesos internos y asegurar que cada ciudadano reciba un trato digno y respetuoso, consolidando así un gobierno humano, accesible y enfocado en el bienestar de la población.