Promueven acciones preventivas contra el gusano barrenador en Miquihuana

Miquihuana, Tamaulipas.- Abril 09 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer las medidas de prevención y control del gusano barrenador, el subsecretario de Fomento Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, sostuvo una reunión de trabajo con personal del Gobierno de México; del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA); de la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA); del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA); así como autoridades del municipio de Miquihuana.

Durante el encuentro, se coordinaron acciones interinstitucionales para reforzar la vigilancia sanitaria y evitar la propagación de esta plaga que afecta al ganado y representa un riesgo para la producción pecuaria en la región.

El subsecretario destacó que, por instrucciones del Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, se están organizando rutas de trabajo para que brigadas especializadas de la CPA recorran las comunidades rurales. Estas acciones incluyen la difusión de información preventiva entre los productores y el barrido sanitario del ganado mediante la aplicación de doramectina.

Explicó que este tratamiento preventivo es fundamental para evitar que heridas no detectadas en los animales evolucionen a miasis causada por el gusano barrenador, lo que puede generar pérdidas económicas significativas para los ganaderos.

Asimismo, hizo un llamado a los productores pecuarios a colaborar con las autoridades, permitiendo la revisión de sus animales y reportando oportunamente cualquier caso sospechoso.

Amaya García recalcó que el Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, reafirma su compromiso de proteger la sanidad animal y fortalecer la productividad del sector pecuario en Tamaulipas.