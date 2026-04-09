POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Se asoma la cruz nazi en consagración de Obispo

Con la ordenación del nuevo Obispo de Tampico, Margarito Salazar Cárdenas, los reflectores mediáticos retomaron el tema de la “cruz nazi” o esvástica, grabada en los mosaicos del pasillo central de la Iglesia Catedral de esa ciudad y puerto. Una y otra vez resurge el cuestionamiento, el que nadie se ha atrevido a dilucidar por lo que representa como vínculo o referencia de la política de Adolfo Hitler.

La realidad es que el dictador de origen austriaco, canciller imperial, que gobernó a Alemania de 1934 a 1945, vio desde esa época la importancia de Tampico e influencia; hay dos acciones que lo significan, una fue la donación de tres imprentas para maquilar periódicos en nuestro país, una de ellas para el puerto tamaulipeco, otra en Mérida y una más en la Cd. de México.

Debemos suponer que este donativo fue para difundir las bondades de su régimen, y desde luego cubrir las funciones de la prensa escrita; entre esos medios impresos figura El Mundo de Tampico, hoy ya desaparecido, pero que sobrevivió hasta este siglo. Y el otro obsequio fueron las lozas que aun cubren el piso de la Catedral de la Inmaculada Concepción de Tampico, cuyas obras de construcción iniciaron en 1841.

2.- El tema actual, es que Tampico tiene nuevo Obispo, cuya consagración episcopal ocurrió este jueves 9 de abril, en una ceremonia plena de simbolismo. Esta ordenación es un acto independiente de la “toma de posesión o instalación canónica, mediante la cual, el obispo asume el gobierno de una Diócesis, en este caso es un acto jurídico-litúrgico que le va a permitir tomar posesión de los bienes materiales que administrará y cuidará una vez que ya se hubiera ordenado.

La de la pluma, le tocó en suerte hacer la crónica de la consagración de Monseñor Alfonso Hinojosa Berrones en 1974, obispo de Victoria, con la fortuna de que un afamado periodista de la época, Arturo Rodríguez, fue relatando a una servidora, e interpretando cada paso del protocolo eclesiástico, y es un evento pleno de simbolismo, muy interesante incluso para quien no es católico y emotivo, para quien sí lo es.

Eran otros tiempos, y la prensa le daba mucha importancia a esta clase de eventos, en este caso la prensa local de Victoria le dedicó portada con pase a interiores, lo que constituyó una plana completa, donde la narrativa fue altamente descriptiva. Tal vez me equivoque, pero los periódicos actuales quizá no le den la misma importancia, estamos hablando de 52 años después, y no podemos decir lo mismo que Gardel, “20 años no son nada”.

De todos modos, debe ser un día de fiesta y de renovación de fe para la feligresía, un acto de orden sagrado para el nuevo obispo que ha sido destinado al servicio pastoral, lo que le convierte en guía espiritual y maestro en la comunidad victorense.

Todas las religiones son buenas, sobre todo en el marco de circunstancias tan difíciles que estamos viviendo en este país, la fe será siempre sostenimiento y fuerza. En este caso la católica tiene nuevo guía, nuevo líder si queremos usar un término más mundano; la renovación siempre es buena, genera cambios, nuevos puntos de vista e inyecta dinamismo. ¡Felicidades!

AMERICO IMPULSA OBRAS DE DESARROLLO EN ALTAMIRA. – En Altamira, donde el gobernador Américo Villarreal Anaya ha dispuesto acciones concretas, para generar obras que responden al desarrollo económico y social de esa zona pujante, ahora se hizo entrega de nuevas instalaciones para el Heroico Cuerpo de Bomberos, y al propio tiempo se puso en marcha la construcción de una nueva sede para Protección Civil, dependencia de gran importancia en ese punto donde las inundaciones en temporada de lluvias afectan a cientos de familiar.

Además, el corredor industrial de Altamira, por las empresas que operan en ese sector, representan un núcleo demandante, que requiere especial atención de los recursos de Protección Civil.

Con la representación del gobernador, asistió el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, quien destacó la importancia de la moderna infraestructura, impulsada por la administración municipal. Fue el comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos de Altamira, José Torres, quien agradeció las nuevas instalaciones, exhortando a los elementos a cuidarlas y honrarlas como su propia casa.