Llera, con aguas cristalinas y aventura sin límites: Sectur

Llera de Canales, Tamaulipas.- Abril 09 de 2026.- Llera destaca por su exuberante naturaleza, las aguas cristalinas del río Guayalejo, una gastronomía regional llena de sabor y sus reconocidas artesanías en madera, perfectas para llevarse un recuerdo de este encantador municipio.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, destacó que entre los balnearios naturales más importantes de la región sobresale La Peñita, con sus aguas transparentes y tranquilas, ideales para la práctica de deportes acuáticos como el kayak.

Asimismo, señaló que quienes disfrutan de la naturaleza pueden apreciar los impresionantes paisajes que caracterizan a esta región del estado.

Además de admirar el trabajo artesanal de la zona, los visitantes pueden adquirir productos como ollas, comales y piezas de madera, entre ellas sillas, así como trabajos de gancho en manteles, tejidos de estambre y una variedad de dulces tradicionales como calabaza, biznaga, leche y piloncillo con cacahuate y ajonjolí, entre otros.

“Tamaulipas es un estado que lo tiene todo, y el gobernador Américo Villarreal Anaya es el principal promotor que impulsa y proyecta al estado a otros niveles; por eso, Tamaulipas seguro te enamora”, concluyó el funcionario estatal.