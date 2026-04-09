Por: Raúl Terrazas Barraza

Plan B, sin con qué

La urgencia por la reforma electoral no es tanto por la prisa para la elección del año que viene, se trata de una enmienda que deben de hacer con urgencia a fin de dejar fuera de toda duda el dominio que tienen las bancadas del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, tanto en el Congreso de la Unión como en las Legislaturas Locales.

En estas últimas porque se requiere su participación para avalar las reformas constitucionales que implica cambios en las reglas de juego para las votaciones para los próximos procesos, en especial al asunto de los dineros, ya que, con la reforma se trata de descalificar el nivel de recursos con los que se organizarán las votaciones y de alguna manera la reducción del respaldo a los partidos políticos.

Apenas hubo información de que, el llamado Plan B había procedido y en automático, Legislaturas como la 66 de Tamaulipas que tiene a su cargo el Diputado Humberto Prieto Herrera, reportaron la determinación de avalar los acuerdos del Congreso de la Unión y, ya con eso, de forma inmediata, quienes se encargan de organizar elecciones deberán analizar con mucho detalle el impacto de las medida establecidas con la nueva normativa electoral.

Sergio Bernal Rojas quien se hizo cargo hace unas semanas de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas, puntualizó que la reforma les obliga a revisar aspectos financieros, técnicos y operativos, porque, si bien en la última elección se las vieron negras para sacar adelante asuntos como el de la capacitación, para las elecciones que vienen este punto tendrá que reducirse a un tríptico que se entregará a las personas que participarán y que, con eso sea suficiente para que hagan un buen papel.

Es complicado pensar que pasará en el futuro mediato, sí cada día todo está más caro y en especial los insumos requeridos para sostener los buenos resultados aportados por las autoridades electorales en los últimos 20 años. Habrá mucho plan B, pero, sin con qué.

Punto fundamental es el de la tecnología para la información, capacitación y modernización de los procesos, los cuales tendrán que manejarse con grandes limitaciones y quizá tanto funcionarios del INE como de los Institutos Electorales de las entidades, se convertirán en asiduos asistentes a las oficinas de las personas que manejan los recursos para justificar las necesidades a fin de cumplir con la encomienda que tienen.

Respeto a limitar la inversión del Gobierno en la Democracia al otorgar financiamiento a los partidos políticos, será craso error, porque el control de los recursos para la política evita que los resultados de las elecciones se compliquen al grado tal que pongan en riesgo la estabilidad en municipios, entidades federativas y más adelante en el país.

Pronto hasta llegaría a hablarse, como en el caso de países que se supone avanzados, uno de ellos, USA, donde las campañas de los candidatos a cargos de elección son apalancadas con recursos de empresas y consorcios a los cuales, una vez instaladas las Legislaturas, tienen que emitir leyes que sirvan a los financiadores de la política.

Desde luego, por la forma en que andan las cosas en infinidad de países del orbe, el punto de las cuidar las elecciones para evitar complicaciones tendría mucho que ver con que el estado tenga mano en el financiamiento a los partidos políticos, sin embargo, al hacerse al revés, la posibilidad de que las elecciones sean exitosas como hasta ahora, queda en duda.

Los otros

Mientras habrá lío del con qué para los partidos, los hay en este momento como el PAN que se dividen entre dos corrientes, la de Mission y la Cañera, esta última con muchas ganas de desplazar a los de la frontera, bajo la premisa de que quienes están allí comandados por Luis Cantú Galván, no ganaría ni la elección de su colonia, si fuera candidato a presidir el Comité, por tanto, el Diputado Vicente Verástegui Ostos considera que deben de sacarlo de la dirigencia del partido, ya que, perdería todos los municipios que le quedan a esa organización política.

Por otro lado, resulta interesante saber que habrá de realizarse un censo del alumbrado público que tienen las ciudades, porque las mejoras que han realizado los Ayuntamientos al colocar lámparas LED, que consumen menos energía, no les ha impactado en la reducción de los pagos a la CFE, porque esta empresa del Gobierno, aplica la misma tarifa promedio que tienen calculada en base a las lámpara no LED.

Esto a decir del secretario de Energía, Walter Ángel Jiménez, quien dio una conferencia de prensa sobre los avances que tienen con la CFE para mejores tarifas a la población usuaria y elevar la calidad de la atención a las solicitudes que hagan para atender problemas de suministro de energía, sobre todo cuando hay ventarrones o lluvia.

Una cosa que la población quisiera que no sucediera, son los corres de la luz cuándo no se paga a tiempo y que, otro tipo de usuarios como Ayuntamientos, Escuelas y hasta la COMAPAS tienen grandes adeudos con la CFE y como quiera tienen luz.

Sí hay Diputados que serán candidatos a las presidencias municipales, habría entonces que pensar en que, habrá alcaldes que serán candidatos a los Diputados.

Es más, hasta podrían darse enroques que evitarían reelecciones, por ejemplo, el Legislador Doctor Alberto Moctezuma Castillo, iría por la alcaldía y la presidenta iría por la Diputación y así ninguno tiene que reelegirse, obvio, solo se comenta por allá en Mante.