Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Regreso a clases el próximo lunes

*Lamentable los hechos en Bustamante

*Maricela Rodríguez González dijo: Que se vaya hasta las últimas consecuencias

Después de haber disfrutado del periodo vacacional de Semana Santa o Semana Mayor, todos los alumnos y maestros de Educación Básica, Media Superior y Superior retornarán a sus labores, siendo este el último periodo de este ciclo escolar 2025-2026; considerando que en el mes de julio estaremos concluyendo el ciclo lectivo.

Por lo tanto, los maestros regresarán muy activos haciendo preparativos para que los alumnos salgan preparados y cumpliendo con los lineamientos qué marca la Nueva Escuela Mexicana y de esta manera poder iniciar el próximo ciclo escolar 2026 2027.

Seguramente en el retorno a clases del próximo lunes 13 de abril habrá algunas sorpresas de funcionamiento de planteles educativos, sobre todo para la mejora, porque todo cambio es favorable.

Asimismo en el retorno a clases, sin lugar a dudas, el gobernador Américo Villarreal Anaya, los que le llevan la agenda gubernamental escogerá probablemente a la secretaría de Educación o alguna otra institución para celebrar la tradicional Honores a la Bandera, pues la fecha lo amerita y así seguir impulsando a la educación como un motor clave de la transformación en Tamaulipas. Es justicia social y es futuro, que sigue trabajando con visión humanista para consolidar un sistema educativo más fuerte y equitativo.

De igual manera algunos alcaldes o alcaldesas de los diferentes municipios de la entidad harán lo mismo, eligiendo algún plantel educativo para celebrar los Honores a la Bandera, los mismos que van acorde con el mandatario tamaulipeco y quienes trabajan de la mano con él.

NOTAS CORTAS

1.- Que en las dos esquinas de Palacio de Gobierno, es decir, de lado del 15 y del 16, ya se está echando el ojo a ciertos aspirantes para los diferentes cargos de elección popular rumbo al 2027. Que quitan a unos y ponen a otros. El caso es que ya se viene cocinando y preparando con quien se la van a jugar y por Morena solamente.

2.- Buena la postura de la alcaldesa de Bustamante, Maricela Rodríguez González, sobre los hechos ocurridos la madrugada del pasado 5 de abril en el Ejido Magdaleno Aguilar, donde se registró el incendio de una bodega perteneciente al vivero del programa federal Sembrando Vida. La misma que condenó enérgicamente esta acción y reiteró que su administración se mantiene en total coordinación con las autoridades estatales de seguridad, quienes llevan el curso de la investigación, a fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

“Es un hecho lamentable que afecta no solo a los beneficiarios del programa, sino al tejido social de nuestras comunidades. Estamos atentos y en la misma frecuencia con la Policía Estatal, quienes encabezan las indagatorias. Desde el gobierno municipal daremos puntual seguimiento para que este caso no quede impune”, expresó. Y caiga quien caiga y duélale a quien le duela, nadie estará por encima de la ley, agregó.

“El compromiso de este gobierno municipal es claro: no tolerar actos que vulneren la paz, tranquilidad y el bienestar de nuestras comunidades”, remató la presidenta municipal.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.