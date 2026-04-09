Atención a los turistas se mantiene a través de los Centros de Salud IMSS Bienestar y las bases operativas del CRUM: SST

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 9 de 2026.- La secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, informó que el operativo de atención médica a los turistas se mantiene a través de los centros de salud IMSS Bienestar, así como las bases operativas del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) en la zona norte, sur y centro del estado.

Recordó que en el operativo, en donde se instalaron 31 módulos de atención en áreas recreativas durante los días 1 al 5 de abril, fueron más de 600 atenciones médicas las que se otorgaron a los vacacionistas, de las cuales la mayoría fueron por enfermedades diarreicas y gastrointestinales, seguidas de heridas.

Con el despliegue de elementos de seguridad, personal de turismo y médico para el operativo del periodo vacacional, Tamaulipas es referente nacional por la afluencia de visitantes y su posicionamientos de los sitios turísticos, como lo dijo el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Detalló que al cierre del operativo, se atendió a 27 pacientes por infección respiratoria aguda, 19 presentaron traumatismos, 22 con dermatitis, 15 atenciones fueron por quemaduras por agua mala y 12 por quemaduras solares; 5 intoxicaciones alimentarias, así como una persona fue atendida por registrar intoxicación etílica.

De igual manera se otorgaron más 3,400 pláticas de promoción de salud, se distribuyeron 3,103 sobres de Vida Suero Oral; 2,965 trípticos; 2,706 folletos; 2,120 preservativos y unas 1,052 fueron pláticas preventivas a grupos de personas. Se aplicaron 112 inyecciones, 325 detecciones, 28 curaciones; aunado a ello se realizaron 21 verificaciones sanitarias, 30 determinaciones de cloro y 6 muestras de alimentos.

En el rubro de atención por lesiones accidentales se presentaron 3 pacientes. En estos módulos del operativo, no se presentaron casos de asfixia, fracturas, ni quemaduras graves; se distribuyeron 70 trípticos de fomento sanitario y no se realizaron aseguramientos, ni suspensiones de establecimientos durante este periodo.

Por último, la titular de la dependencia estatal destacó que la coordinación se mantiene en estrecha colaboración con dependencias federales, estatales y municipales, así como con grupos voluntarios, para garantizar en todo momento la seguridad y atención de los visitantes en cada uno de los destinos turísticos de Tamaulipas y hasta en tanto concluya el periodo vacacional.