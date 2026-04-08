Registra Tamaulipas 100% de ocupación hotelera y supera en más de 250 mil visitantes la cifra del año pasado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 08 de 2026.- El crecimiento en el número de visitantes a sitios turísticos de Tamaulipas aumentó 14.1 por ciento, es decir, más de 265 mil personas en comparación al año anterior, registrando una ocupación hotelera en algunos sitios del 100%, lo que generó una derrama económica que supera los 2 mil 150 millones de pesos, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien destacó los resultados de la Estrategia Interinstitucional de Semana Santa 2026 para brindar seguridad, asistencia y toda la hospitalidad tamaulipeca a quienes disfrutaron de su estancia en nuestro estado.

Al presentar el balance de la fase inicial de la estrategia, comprendida del 27 de marzo al 5 de abril, durante una conferencia de prensa en el Salón Independencia, el gobernador precisó que este operativo terminará el próximo 18 de abril, por lo que aún se esperan nuevos picos de movilizaciones y flujo carretero.

Acompañado por los Secretarios de Seguridad Pública, Turismo, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y, de manera especial, por la guía certificada, Diana de Jesús Martínez Berrones, del grupo de prestadores de servicios turísticos del Ejido San José, de Gómez Farías, el mandatario tamaulipeco destacó que gracias a la participación de la sociedad tamaulipeca se ha logrado alcanzar los mayores éxitos y una transformación profunda en nuestro estado.

“Cuando sociedad y gobierno conectan objetivos y logramos, en torno a este principio, fortalecer la cohesión y la cooperación, entonces los resultados llegan y se potencia, en general, nuestra capacidad resolutiva y el aprovechamiento de todos nuestros recursos y oportunidades para generar bienestar”, expresó.

Agregó que todos estos resultados favorables son producto del trabajo conjunto y ponen de manifiesto la planeación, organización, orden y capacidad institucional de los tres niveles de gobierno.

“No es una cosa al azar, es una condición que se planea, se organiza, se capacita, hay respuesta institucional y podemos presentar información y datos como los que vemos para poder decir lo que está aconteciendo y hacia dónde vamos con rumbo y resultados, progreso y confianza en nuestra entidad”, mencionó.

El Secretario de Turismo, Benjamín Hernández, detalló que durante la Semana Santa 2026 se registraron 2,141,272 visitantes a sitios turísticos; 265 mil 720 personas más que en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un incremento del 14.16%, con una derrama económica en 10 días de 2,153,794 pesos, destacando la playa Miramar, de Madero, con 933,876 visitantes, y playa Bagdad con 348,187 visitantes, un incremento en este sitio de 476% respecto a 2025, en el municipio de Matamoros.

El titular de Turismo expuso que Ciudad Madero, La Pesca, Tula y Gómez Farías registraron una ocupación hotelera del 100%, mientras que en Tampico alcanzó 96%.

Indicó que la corporación Ángeles Verdes ofreció 258 servicios, brindando atención a 1,021 turistas, con un recorrido de 29,22 kilómetros.

Por su parte, Willy Zúñiga Castillo, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, expresó que elementos de Protección Civil atendieron 28 accidentes viales en carretera y 64 servicios de atención prehospitalaria, además de cinco rescates acuáticos, en tanto que el Centro Regulador de Urgencias Médicas proporcionó 141 atenciones prehospitalarias y atendió 35 accidentes carreteros, con un total de 63 personas lesionadas, 30 de los cuales requirieron traslado a unidades hospitalarias para su valoración médica.

Agregó que a través de la línea 911 se atendieron más de 8 mil 600 llamadas, entre las cuales destacaron la solicitud de información y el reporte de tránsito sin lesionados, concentrándose el 35% en el C5 de Reynosa y un 25% en el C4 de Ciudad Victoria.

Al finalizar la conferencia de prensa, el gobernador se dirigió de manera especial a Diana de Jesús Martínez y le pidió ser el conducto para comunicar a los habitantes del Ejido San José, de su compromiso para electrificar esta comunidad con paneles solares y valorar la entrega de estufas ecológicas.