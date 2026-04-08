POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Nadie debe gozar de privilegios…pero hay excepciones

Seguramente usted ya está enterado(a) del recorte retroactivo a las pensiones doradas, que, de acuerdo al reporte oficial, algunas superan el millón de pesos mensuales, mismas que ahora tienen un tope cercano a los 70 mil pesos, equivalente al 50 % del salario presidencial. Esto que en sentido humano puede ser justo y aprobado por la mayoría de los mexicanos, desde la jurisprudencia es improcedente y violatorio, empezando por el principio de la no retroactividad.

Para llevar a cabo lo anterior, el Congreso de la Unión aprobó reformas al Artículo 127 Constitucional, para eliminar pensiones que superaban el millón de pesos mensuales, heredadas de administraciones pasadas, principalmente en entidades como Luz y Fuerza del Centro y PEMEX. Estas pensiones, bautizadas como “doradas”, al reducir esos pagos a exfuncionarios, va a generar un ahorro público significativo, calculado en 5 mil millones de pesos anuales,

El tijeretazo golpeará a cuando menos 600 exfuncionarios de administraciones civiles, porque los militares son la excepción en esta regla, los ingresos de los uniformados son intocables; en ese marco, quienes van a resultar afectados, ya se preparan para dar la batalla en los tribunales, en este caso el Poder Judicial, cuya actuación estaremos viendo debatirse, entre la independencia o la lealtad con quien manda en este país.

Por lo que respecta al tope asignado a las pensiones doradas, habrá quien lo mire como un principio de justicia social, para otros es un acto violatorio a los derechos laborales y hasta humanos de los afectados. En ese sentido el Senado de la República y 18 congresos locales de las entidades federativas, aprobaron la reforma al artículo 127 de la Constitución que extingue esta clase de pensiones.

En alusión al recorte <retroactivo> a las pensiones de un millón de pesos, el mensaje oficial omite al sector militar y naval, lo cual significa protección a los uniformados de las secretarías de los ramos mencionados. Lo entendemos y hasta lo aprobamos porque nadie quiere desatar un malestar, que pudiera generar un eventual golpe de estado.

En este marco, la “Ley de Campoamor” cobra vigencia una vez más, “en este mundo engañoso, nada es verdad, ni nada mentira, todo depende del color del cristal con el que se mira”. Lo cual subjetivamente admite que nada tiene un valor absoluto, que impera el subjetivismo y el relativismo. Lo que beneficia a unos, perjudica a otros.

En conclusión, modificar pensiones que ya habían sido cobradas durante años, contraviene la ley, específicamente con el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe aplicar leyes retroactivas en perjuicio de cualquier persona. Al no respetar este principio legal, bajo el argumento de que representa un ahorro para la nación, el problema se traslada a la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde desde ahora podemos prever lluvia de amparos, que, aunque reformada la ley, mantiene recursos para proteger los derechos humanos.

El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la seguridad jurídica, prohíbe la retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna, y establece que nadie puede ser privado de libertad o propiedad, sin un juicio previo, formalidades esenciales del procedimiento y leyes expedidas con anterioridad.

De tal manera que estaremos viendo una lluvia de amparos, por decir lo menos, lo que describe que el problema tendrá que resolverse en la cancha del Poder Judicial

SUPERVISA GATTÁS OBRAS PARA MEJORAR CALIDAD DEL AGUA.- En la Peñita donde se da tratamiento al agua que llega a todos los hogares victorenses, instituciones hospitalarias, comercios diversos, etc, el Municipio que encabeza Eduardo Gattás tiene en construcción un “desarenador” con filtro tipo “Y” con conexiones técnicas de alto nivel, así como tubería especial para el bombeo, lo que representa mejorar la calidad y suministro del vital líquido.

Además, estas operaciones prolongarán la vida de los equipos de bombeo instalados en la zona serrana del río San Marcos, y de igual forma vienen a beneficiar el buen funcionamiento de la red de tuberías, toda vez que, serán eliminadas las partículas sólidas, como arena, grava fina y lodo del agua que abastece el manantial mediante sedimentación por gravedad a la red general de distribución de la ciudad.

Para supervisar la buena operación de estos equipos, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, visitó la planta de tratamiento La Peñita, lo hizo en compañía del gerente de la COMAPA, Fernando García Fuentes, y del secretario de Obras Públicas del Municipio, Eusebio Alfaro Reyna, recorriendo la cimentación de la obra hídrica que vendrá a beneficiar a más de 146 mil habitantes de esta ciudad capital.

SENADO APRUEBA JORNADA DE 40 HORAS. – La transición será gradual de 2026 A 2030, para el efecto, la asamblea avaló en lo general el proyecto, contando con 140 votos, más 87 en lo particular y 18 en contra. De acuerdo a la disposición transitoria del proyecto, la reducción de la jornada laboral de 40 horas, y la duración de la jornada extraordinaria a la que se refiere esta reforma, se aplicará de manera gradual a partir de 2026 y hasta 2030. Procede a partir del 1 de enero de este año 48 horas; 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030.

De acuerdo con el dictamen, el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo se establece la obligación de las personas empleadoras de implementar un registro electrónico de la jornada laboral de cada persona trabajadora, también se fijó una multa de 250 a 5000 Unidades de Medida y Actualización, a quienes incumplan con ello.

El proyecto de ley estipula que la reducción de la jornada laboral de 40 horas, y la duración de la jornada extraordinaria a la que se refiere esta reforma, se alcanzará de manera gradual de 2026 a 2030, a partir del 1 de enero del año que corresponda: 48 horas en 2026, 46 en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030.