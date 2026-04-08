Premian a la Autopista Mante–Tula por su tecnología sustentable y rescate ambiental

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 08 de 2026.- La autopista Mante–Tula fue distinguida por el GRI Institute en la ceremonia de los GRI Awards Infrastructure México 2026 con el premio ESG: Proyecto de Desarrollo Sostenible en Infraestructura del Año. Este galardón internacional destaca la excelencia de la obra al cumplir con los más altos estándares globales en impacto social, económico y ambiental, posicionando a Tamaulipas como un referente en infraestructura de vanguardia.

El Secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, refirió que el proyecto inició operación parcial el pasado lunes 30 de marzo, lo cual representa un avance estratégico para la movilidad regional. Con una extensión de 107 kilómetros y un túnel de 1.8 km, esta vía conecta de forma eficiente la región sur del estado con el altiplano, reduciendo hasta en dos horas los tiempos de traslado hacia el centro del país y fortaleciendo la competitividad comercial y turística.

Destacó que el pilar fundamental para obtener este reconocimiento fue el uso de tecnologías de bajo impacto ambiental. En la construcción se emplearon más de 117 mil metros cúbicos de concreto sustentable, lo que permitió evitar la emisión de 18,765 toneladas de CO₂. Esta reducción de emisiones equivale al beneficio ambiental que aportarían 306 mil árboles creciendo durante diez años, consolidando el enfoque de descarbonización de la obra.

Asimismo, señaló que el proyecto contempla un ambicioso programa de conservación que incluye la reforestación de 271 hectáreas con cerca de 298 mil plantas, además de la reubicación de flora silvestre en una superficie de 203 hectáreas. Estas acciones, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, garantizan la protección de la biodiversidad en los municipios de la región, asegurando la sostenibilidad del entorno a largo plazo.

Refirió que con una inversión de 9 mil 400 millones de pesos, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), reafirma su compromiso con el desarrollo regional.

El titular de la dependencia estatal señaló que este reconocimiento valida una visión de infraestructura que no solo optimiza la movilidad, sino que también eleva la calidad de vida de la población mediante un crecimiento económico equilibrado y responsable con el medio ambiente.