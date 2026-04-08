Impulsan la creación del Centro Integral de Producción de Carne de Calidad en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tam.- 8 de abril de 2026.- Con el firme propósito de transformar la industria pecuaria de la región, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, dan avance al proyecto para la creación del Centro Integral de Producción de Carne de Calidad.

En seguimiento a estas acciones, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado y el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, presidieron una mesa de trabajo para consolidar esta alianza estratégica que busca evolucionar el modelo actual del sector, permitiendo que Tamaulipas transite de la exportación de ganado en pie a la comercialización de carne con mayor valor agregado, fortaleciendo la economía local y la competitividad de los productores.

Como parte fundamental del acuerdo, la UAT pondrá a disposición la infraestructura del rastro de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ). La máxima casa de estudios será responsable de etapas clave del proceso, que incluyen el corte, deshuese y empaque, asegurando estándares de alta calidad en el producto final.

Durante el encuentro, los equipos técnicos trabajaron en la integración de la información necesaria para consolidar el proyecto ejecutivo. En este proceso se contó con la participación de Humberto Arroyo Silguero, responsable del Proyecto “CarneTam” por parte del Gobierno del Estado.

A la reunión asistieron también, por parte de la UAT, el titular de la Dirección General Técnica, José Roberto Campos Leal y el jefe de la Oficina de la Rectoría, Miguel Ángel Guevara Guerrero. En representación de la Secretaría de Desarrollo Rural, participaron Eduardo Esteban Maraboto Martínez, director de Extensionismo Pecuario y Forestal, y el coordinador general de la misma área, Rigoberto López Zavala.

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas y la UAT refrendan su compromiso con la innovación alimentaria y el desarrollo sostenible del campo tamaulipeco