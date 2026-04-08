Por: Raúl Terrazas Barraza

Proyecto UAT de innovación

La opción es clara, llegar al mercado local, regional y estatal con productos de calidad provenientes de la ganadería de Tamaulipas, propósito que se logrará con la creación del Centro Integral de Producción de Carne de Calidad mediante un proyecto conjunto entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Gobierno del Estado.

Las bases se establecieron y se afinan para que la alianza estratégica que pretende mejorar el modelo para la atención de la demanda de alimentos del sector pecuario de la exportación de ganado en pie a la comercialización de carne con mayor valor agregado, porque así se fortalecerá la economía y aumentará la competitividad de la ganadería.

En la mesa de trabajo formada por directivos y técnicos de las dos instancias, el Rector de la UAT, médico Dámaso Anaya Alvarado hizo ver que, a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la Universidad llevará a cabo las etapas clave del proyecto, porque el sacrificio, corte, deshuese y empaque, se harán en las instalaciones del Rastro TIF, de manera que, el estándar de alta calidad está asegurado y con ello se abrirán las puertas del mercado.

En la reunión técnica con funcionarios de la institución de educación superior estuvieron el médico Cuauhtémoc Amaya García, subsecretario de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural y Humberto Arroyo Silguero, titular del Proyecto CarneTam, quienes estuvieron de acuerdo con la visión de la UAT para la innovación alimentaria y el desarrollo sostenible del campo.

Se trata de lograr que el proyecto ejecutivo sea terminado y se eche a andar, a fin de dar a conocer al consumidor, que la mejor opción para el abasto de productos cárnicos ya no serán las empresas de otras entidades del país, en especial de Nuevo León, sino que, los productores y las instituciones se unen para que el valor agregado del proceso de abasto al mercado se quede en Tamaulipas y no en otra parte.

El Rastro TIF de Veterinaria fue modernizado hace varios meses para que cumpliera con los esquemas de calidad en todos los procesos y que, a partir de ello, las actividades de preparación para la venta en el mercado que culminan con el empaque, consoliden el proyecto que entre las dos instituciones de Tamaulipas llevan a cabo.

Anaya Alvarado, dijo tener mucha confianza en la alianza estratégica, porque la UAT tiene la infraestructura necesaria, la Secretaría de Desarrollo Rural el modelo de organización de los productores y éstos la facilidad de que su ganado atienda la demanda local, regional y estatal de la población.

Los otros

Este miércoles hubo conferencia de prensa del Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya, quien estuvo flanqueado por el secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, el titular de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, responsable del secretariado Ejecutivo de Seguridad, Willy Zúñiga Castillo.

El Mandatario tamaulipeco señaló que el crecimiento de la afluencia turística a la entidad fue del 14.1 por ciento, es decir que, en este año, respecto al anterior, 265 mil personas más vinieron a los sitios de asueto y, a partir de ello la ocupación hotelera estuvo al 100 por ciento, calculándose una derrama económica para el sector de productos y servicios de alrededor de dos mil 150 millones de pesos.

De acuerdo con los datos del secretario de Turismo, casi 934 mil paseantes hubo en la Playa Miramar de Madero, poco más de 348 mil en Bagdad de Matamoros, más de 166 mil en La Pesca del municipio de Soto la Marina, 30 mil en la Playa del Tesoro de Altamira, casi 25 mil en la Barra del Tordo de Aldama y más de 20 mil en la Playa Carbonera del municipio de San Fernando.

Ya están so cifras oficiales de playas, sin embargo, la misma secretaría de turismo, a los cuales se agregan más de 500 mil personas en los balnearios naturales, Ríos, Lagunas, Presas y de turismo urbano, en especial el realizado a los Pueblos Mágicos como Tula en el Altiplano de Tamaulipas, que fue muy visitado en este temporada de Semana Santa.

En la conferencia de prensa hablaron de que, la organización entre autoridades estatales, municipales y federales, organizaciones del sector turístico y comercial, fue fundamental para la atención a las necesidades de los turistas y prueba de que los resultados obtenidos en esta temporada se deben al trabajo conjunto, basado en planeación, orden y capacidad institucional, mismo que fue observado y comentado por las y los visitantes que llegaron a todos los sitios de asueto.

Revelaron otros datos interesantes, como la ocupación hotelera al cien por ciento en La Pesca, Madero, Tula y Gómez Farías hasta el tope, es decir, al 100 por ciento, Tampico no llevó a esa cantidad, pero estuvo cerca, en el 96 por ciento.

La atención prestada por los Ángeles Verdes implicó 258 servicios a favor de poco más de un millar de turistas, Protección Civil atendió 28 accidentes y 64 de atención prehospitalaria y el CRUM participó en 141 urgencias médicas.

Y, En el 911 se atendieron más de ocho mil 500 llamadas.