Dialogando

Muy movido AVA

Por Roberto Olvera Pérez

Tras la Semana Santa o Semana Mayor, el gobernador Américo Villarreal Anaya, anduvo muy movido todos esos días verificando en los diferentes centros turísticos que todo estuviera operando al 100, que no faltara nada en cuanto a la seguridad y asistencia turística, así registró un aumento del 14. 16% en el número de visitantes con respecto al año pasado.

Lo anterior lo informó en rueda de prensa el mandatario tamaulipeco y dijo que en la primera semana de asueto, se recibieron 2 millones 141, 272 visitantes, es decir, 14.16% más al año pasado que fue 1 millón 875, 552.

De igual manera reveló que la derrama económica asciende hasta el momento a 2 mil 153 millones 794 pesos en la primera semana del periodo vacacional de primavera que fue del 27 de marzo al 5 de abril.

Prácticamente se tuvo casa llena en cada uno de los centros turísticos de playa, con el 100% de la ocupación hotelera y la derrama económica calculada que ha reportado con esta fase de las vacaciones, declaró.

En la rueda de prensa el uno de Tamaulipas AVA, se hizo acompañar del Secretario de Seguridad Pública, Mtro. Carlos Arturo Pancardo Escudero; Secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez y del Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Mtro. Willy Zúñiga Castillo.

Superado todo ello, Villarreal Anaya retomó las reuniones de planeación con su equipo de trabajo en parte renovado, a fin de acordar detalles y revisar la agenda, pues sabemos que en estos días por venir será de mucho trabajo y hay que apretar el paso.

Lo cierto es que vienen semanas de mucha chamba para el Jefe del Ejecutivo, entre arranques de proyectos, así como de obras sociales y de infraestructura misma, además de tocar puertas allá en la Ciudad del smog para bajar recursos en bien de Tamaulipas. Así que pendientes para informar al respecto.

Por lo pronto, este jueves por la mañana el gobernador Américo Villarreal Anaya estará en Tampico, el cual sostendrá una reunión al parecer privada con el nuevo Obispo de la Diócesis de ese Puerto Jaibo, Monseñor Margarito Salazar Cárdenas, nombrado por el Papa León XIV tras la salida de José Armando Álvarez Cano. Ya fue recibido por los feligreses en el sur de Tamaulipas en abril de 2026, marcando una nueva etapa de unidad pastoral en la región.

La UAT se suma con actividades científicas al Mundial Social México 2026

La Universidad Autónoma de Tamaulipas que encabeza el Médico Veterinario de Profesión, Dámaso Anaya Alvarado, se sumó a las actividades del Mundial Social México 2026 que impulsa el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado, a través de actividades del programa “Amor por la Ciencia”, que busca acercar acciones lúdicas a la niñez tamaulipeca,

El evento, organizado por la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT, se realizó en la Escuela Primaria “Gral. Luis Caballero”, en Ciudad Victoria, con la participación entusiasta de decenas de estudiantes en los talleres de ciencia recreativa y espacios de divulgación STEAM.

El propósito de este programa es despertar el interés por la actividad científica en los niños y fomentar el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas, pensamiento crítico y razonamiento lógico a través de actividades lúdicas.

Las dinámicas fueron impartidas por investigadores de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, y de la Facultad de Ingeniería y Ciencias.

Con estas acciones, la UAT, alineada a la visión humanista del rector Dámaso Anaya Alvarado, busca despertar la creatividad y curiosidad de los alumnos de primaria, al hacerlos partícipes de actividades relacionadas con las ciencias naturales, las matemáticas y la tecnología; así como el arte y la cultura.

En este marco, la Universidad participa en la Copa FutBotMx, que impulsa la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), dentro de las actividades del Mundial Social México 2026.

Como sede regional de esta competencia, la UAT reafirma su compromiso con la promoción de vocaciones tempranas y la innovación para construir un mejor futuro para la sociedad tamaulipeca.

NOTAS CORTAS

​1.- Hay que reconocer la reunión encabezada por el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, junto a las dependencias y equipos que participaron en el operativo de Semana Santa, donde se revisaron los resultados obtenidos. Gracias al trabajo en conjunto, el operativo concluyó con saldo blanco, garantizando la seguridad de todas y todos los victorenses y los que vinieron de fuera.

2.- Según los amigos de siempre que todo cachan desde el jardín central allá en el Pueblo Mágico de Tula, afirman que muy pronto se inaugurará la nueva Plaza Mall en este municipio semiárido, pues casi ya está todo listo y una de las tiendas que llegaran para quedarse serán Coppel y Aurrera, entre otras al parecer. Ojalá y pongan un café para chismear, dicen.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco