Decreto gubernamental crea la empresa “Tamaulipas se transforma”; impulsará proyectos estratégicos de la SEDENER

-Fungirá como un brazo aliado de la Secretaría de Desarrollo Energético para los proyectos estatales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 08 de 2026.- El lunes 06 de abril fue publicado en la versión vespertina del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tamaulipas, el decreto gubernamental para la creación de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada “Tamaulipas se transforma, S.A. de C.V.”, que trabajará como un brazo aliado de la Secretaría de Desarrollo Energético del estado.

Esta nueva empresa se constituye como una Entidad de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo el esquema de sociedad mercantil de capital variable, y estará sectorizada a la Secretaría de Desarrollo Energético, fortaleciendo así la capacidad operativa y de gestión del sector energético estatal.

Como brazo aliado de la SEDENER, la empresa tendrá como objetivo principal gestionar, tramitar, adquirir, administrar y operar permisos, concesiones, autorizaciones y esquemas de participación vinculados al sector energético, contribuyendo directamente al desarrollo económico para el bienestar de las y los tamaulipecos.

El Secretario Walter Julián Ángel Jiménez, destacó que, la creación de “Tamaulipas se transforma”, representa un paso firme hacia la consolidación de una política energética integral, al permitir al Gobierno del Estado contar con un instrumento ágil, técnico y especializado que acompañe la planeación, ejecución y aprovechamiento de los proyectos estratégicos que se impulsan en Tamaulipas”.

Entre sus funciones destacan las actividades relacionadas en la cadena de valor en materia de: hidrocarburos, electricidad, biocombustibles y minería.

El funcionario señaló que el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso con el desarrollo energético, generando oportunidades de empleo y bienestar al pueblo tamaulipeco, y posicionando al estado como un epicentro de inversiones.