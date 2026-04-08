Avanza Tamaulipas en control del gusano barrenador con apoyo de binomios caninos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 08 de 2026.- Con el firme compromiso de reforzar la sanidad en el sector pecuario, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, avanza en la implementación de acciones preventivas para la detección oportuna del gusano barrenador del ganado (GBG), mediante el uso de binomios caninos especializados.

El titular de la dependencia, Antonio Varela Flores, destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a salvaguardar la salud del hato ganadero y fortalecer la productividad del campo tamaulipeco.

Señaló que la incorporación de binomios caninos constituye una herramienta innovadora y altamente eficaz que permitirá optimizar la detección temprana de esta plaga, fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades sanitarias y reducir riesgos para el sector.

“El uso de estos binomios permite una identificación más ágil y precisa de posibles casos, facilitando su atención inmediata y control oportuno, lo que se traduce en mejores condiciones sanitarias para el ganado”, afirmó.

Asimismo, subrayó que estas acciones serán determinantes la reactivación y el fortalecimiento de la exportación de ganado al cumplir con los estándares internacionales.

Por su parte, el manejador canino Enrique Sánchez informó que actualmente se desarrolla un programa de detección con el apoyo de los binomios Ittay e Isis, entrenados específicamente para identificar muestras asociadas al gusano barrenador.

Como parte de las actividades, se llevó a cabo el reconocimiento de las áreas de trabajo, así como ejercicios prácticos con muestras de exudado y larvas, en los que los caninos han mostrado una efectividad de entre el 90 y el 100 por ciento.

Detalló que Ittay, un pastor belga de dos años y medio, e Isis, de dos años, trabajan de manera coordinada con médicos veterinarios para detectar posibles casos, mientras el personal técnico realiza la inspección física, optimizando así los procesos de diagnóstico.

Actualmente, el equipo se encuentra en su primera semana de trabajo en campo, tras concluir una capacitación intensiva de 10 semanas que incluyó simulaciones en condiciones reales. Esta fase corresponde a una etapa de reconocimiento; posteriormente, se iniciarán labores con ganado vivo en puntos estratégicos ubicados en los municipios de Tula, Ocampo, Aldama, González y El Mante.

Por último señaló que con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con productores y especialistas para fortalecer la sanidad animal, impulsar la productividad del campo y consolidar a Tamaulipas como referente nacional e internacional en calidad ganadera.