Fortalece Tamaulipas su conectividad aérea con nuevas rutas hacia Monterrey, Nuevo León y la Ciudad de México

Monterrey, Nuevo León.- Abril 07 de 2026.- Como parte de las acciones para impulsar el desarrollo turístico, económico y la movilidad regional, el Gobierno del Estado de Tamaulipas fortalece su conectividad aérea con la incorporación y reactivación de rutas estratégicas que conectan a la entidad con importantes destinos del país; una de ellas es la ruta Monterrey–Tampico.

Así lo señaló María Beatriz del Cos Lara, representante del Gobierno de Tamaulipas en Nuevo León, quien indicó que la Secretaría de Turismo de Tamaulipas anunció la reactivación de la ruta Monterrey–Tampico, la cual fortalece la conexión entre el norte del país y la zona sur de Tamaulipas. Esta ruta permitirá a los usuarios trasladarse en menos de dos horas, impulsando la llegada de visitantes a destinos turísticos clave como playas, espacios naturales y sitios de interés cultural.

“Desde Nuevo León celebramos el fortalecimiento de la conectividad aérea, ya que facilita el desarrollo económico, turístico y la vinculación entre regiones”, señaló.

También se refirió al anuncio del inicio de operaciones de la ruta aérea Ciudad Victoria–Ciudad de México (AIFA), la cual permitirá reducir significativamente los tiempos de traslado, facilitando el acceso a la capital del país en menos de una hora. Esta nueva conexión contará con frecuencias programadas a lo largo de la semana, ofreciendo opciones accesibles para usuarios que viajan por motivos de negocios, turismo o vinculación institucional.

“Estas acciones forman parte de la estrategia del gobernador Américo Villarreal Anaya para continuar consolidando a Tamaulipas como un destino competitivo, facilitando la conectividad entre sus principales ciudades y promoviendo su riqueza turística, así como sus oportunidades de inversión y desarrollo”, expresó María Beatriz del Cos Lara.

“Con el fortalecimiento de estas rutas aéreas, Tamaulipas reafirma su compromiso de seguir generando condiciones que impulsen el crecimiento económico, el turismo y la integración regional”, añadió.

Finalmente, informó que, desde la Oficina de Representación del Gobierno de Tamaulipas en Nuevo León, se continúa trabajando para promover las ventajas competitivas del estado.