Firma convenio Instituto de las Mujeres con la Secretaría de Seguridad Pública para fortalecer la atención integral a mujeres en CEDES

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 07 de 2026.- Con el objetivo de ampliar el acceso a servicios integrales para las mujeres en situación de reclusión, el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas llevó a cabo la firma de un convenio de coordinación interinstitucional con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

La directora general del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, Marcia Benavides Villafranca señaló que este acuerdo establece una alianza estratégica que permitirá brindar asesorías jurídicas en materia de derecho familiar —incluyendo procesos de divorcio y pensiones alimenticias—, así como atención psicológica, pláticas de prevención de la violencia y el desarrollo de talleres y cursos orientados al empoderamiento de las mujeres privadas de la libertad en los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES), además de beneficiar a mujeres en externación.

La firma de este convenio representa un paso significativo para acercar servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las mujeres, promoviendo su bienestar emocional, el acceso a la justicia y su desarrollo personal, como parte de una visión integral de atención, destacó Benavides Villafranca.

Como testigo de honor participó Silvia Lucero Casas González, secretaria de Bienestar Social, en su carácter de eje sectorial del instituto, refrendando el compromiso de trabajar de manera coordinada en favor de las mujeres en Tamaulipas.

Con estas acciones, el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas reafirma su labor de impulsar estrategias interinstitucionales que garanticen el acceso a derechos y oportunidades para todas, concluyó Marcia Benavides.