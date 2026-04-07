Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Casa llena y saldo blanco en el Altiplano Tamaulipeco

*En Semana Santa…

Así es, casa llena se vio en los municipios del altiplano tamaulipeco en la reciente Semana Santa 2026, donde podemos afirmar que hubo saldo blanco en la mayoría de estas localidades semiáridas, es decir, en Tula, Bustamante, Palmillas y Jaumave.

Pero como nunca faltan los prietitos en el arroz, pues resulta que en Miquihuana, en un encuentro deportivo de voleibol se desataron los demonios, hubo trifulca por el exceso de alcohol y permitido al parecer por la primera autoridad del municipio, la alcaldesa Gladys Magalis Vargas Rangel y obviamente por su media naranja Roque Sánchez Carrizal, al que le encanta estos tipos de eventos, donde corra la sangre, se den de chingadazos y qué desde las gradas observaban cómo se aporreaban unos y otros. Insisto, bajo los influjos del alcohol salieron a relucir las diferencias.

Sin embargo, en Tula como en Bustamante, Palmillas y Jaumave, todo transcurrió con normalidad, en paz, tranquilidad y en familia, donde visitantes a estos municipios abarrotaron estos pueblos de esta región semiárida.

En Miquihuana, donde gobierna la panista Gladys Magalis Vargas Rangel, la que se dice enfermera y no sabe poner una inyección, lamentablemente ya lo comentamos líneas arriba, hubo sangre en un encuentro deportivo y nadie hacía nada por parar el problema e incluso ni la Guardia Estatal nos dicen.

Fue un pleito que ya se dejaba venir por el consumo de alcohol desmedidamente. Así las cosas por allá en plena Semana Santa 2026.

Bueno, siguiendo con el tema, tan solo en el Pueblo Mágico de Tula se registró una alta afluencia de familias que llegaron en busca de turismo y naturaleza, donde estuvo marcada por la combinación de tradiciones religiosas, gastronomía local y una intensa participación comunitaria en los principales centros turísticos.

También se llevaron a cabo procesiones y actos litúrgicos en los distintos municipios, atrayendo a fieles y turistas.

Y precisando, en Bustamante y Palmillas, se vivió con un ambiente de “casa llena”, impulsado por una intensa agenda de encuentros deportivos, actividades recreativas y torneos tradicionales, logrando una alta afluencia tanto turística como local que se convirtieron en una experiencia integral.

Las y los alcaldes de estos municipios que tuvieron saldo blanco siempre atentos y destacando la coordinación operativa.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, el Pueblo Mágico de Tula, está considerado en la categoría de acuerdo a evaluaciones recientes basadas en IA y funcionarios turísticos lo posicionan como uno de los destinos más bellos, tradicionales y seguros de la región para vivir una experiencia gastronómica. Se le reconoce por su arquitectura colonial, la creación de la “cuera tamaulipeca” y un rápido crecimiento turístico, el cual no le pide nada a los restantes Pueblos Mágicos (176), y los resultados ahí están a la vista en la reciente Semana Santa que aumentó su afluencia turística en este 2026.

2.- Lista de posibles aspirantes de Morena a las alcaldías de Tamaulipas para el 2027: Ciudad Victoria, Hugo Reséndez Silva; Nuevo Laredo, Ninfa Cantú Deandar; Reynosa, Marcelo Olán Mendoza; Rio Bravo, Malena Rodela de Villegas; San Fernando, Tomas Gloria Requena; Ciudad Madero, Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, conocida como “La Comaye”; Altamira, Blanca Araceli Narro Panameño; Tampico, Ursula Patricia Salazar Mojica; Miquihuana, Eunice Guzmán Torres, solo por citar algunas y algunos de acuerdo a encuestas que las y los posesionan ante el electorado tamaulipeco y son puros de Morena.

3.- No me lo crea, pero se dice allá en el altiplano tamaulipeco que hay un ex alcalde tan feo pero tan feo, que cuando salió el sol mejor se ocultó y que también que su mujer le dijo: Querido, muñeco, dime qué prefieres, ¿una mujer linda o una mujer que te haga todos tus gustos? ni la una ni la otra… ¡bien sabes que sólo te amo a ti! Falso como una moneda de tres pesos salió el ex edil.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.